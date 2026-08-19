Правительство освободило Хмару от должности и.о. министра обороны перед голосованием по его назначению

Правительство освободило Евгения Хмару от должности заместителя министра обороны Украины и исполняющего обязанности министра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, распоряжением №795 Кабмин освободил Хмару от должности заместителя министра обороны по его собственному желанию.

А распоряжением №796 решение о временном возложении исполнения обязанностей министра обороны Украины на Хмару признано утратившим силу.

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