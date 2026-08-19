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Новости Кадровые изменения в правительстве
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Правительство освободило Хмару от должности и.о. министра обороны перед голосованием по его назначению

Хмара больше не является и.о. министра обороны: что известно?

Правительство освободило Евгения Хмару от должности заместителя министра обороны Украины и исполняющего обязанности министра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, распоряжением №795 Кабмин освободил Хмару от должности заместителя министра обороны по его собственному желанию.

А распоряжением №796 решение о временном возложении исполнения обязанностей министра обороны Украины на Хмару признано утратившим силу.

Читайте: "Слуга народа" будет голосовать за назначение Хмары и Сибиги министрами, - Арахамия

Перестановки в Кабмине, отставка Федорова и новый главнокомандующий

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
  • 18 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Хмары на должность министра обороны

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Кабмин (13923) Минобороны (10030) Хмара Евгений (48)
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Топ комментарии
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Мавпа з прізвищем схожим на діагноз венеричної хвороби сказала що фракція Слуг Урода буде голосувати.
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19.08.2026 11:37 Ответить
+1
Арахамія каже, що у фракції "СН", або "Чіво ізволітє" голоси є... Подивимось. The Show Must Go On.
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19.08.2026 11:39 Ответить
+1
А коли він став цивільним, чи це вже не актуально?
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19.08.2026 11:41 Ответить

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