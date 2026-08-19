Правительство освободило Хмару от должности и.о. министра обороны перед голосованием по его назначению
Правительство освободило Евгения Хмару от должности заместителя министра обороны Украины и исполняющего обязанности министра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, распоряжением №795 Кабмин освободил Хмару от должности заместителя министра обороны по его собственному желанию.
А распоряжением №796 решение о временном возложении исполнения обязанностей министра обороны Украины на Хмару признано утратившим силу.
Перестановки в Кабмине, отставка Федорова и новый главнокомандующий
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
- 18 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел.
Топ комментарии
+6 krot_lub
показать весь комментарий19.08.2026 11:37 Ответить Ссылка
+1 Сергій Ткаченко #605744
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+1 В Петренко
показать весь комментарий19.08.2026 11:41 Ответить Ссылка
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