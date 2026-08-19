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Новости Кадровые изменения в правительстве
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Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Хмары на должность министра обороны

Хмара станет министром обороны

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Оборонный комитет будет рекомендовать Хмару

По его словам, решение комитета было принято единогласно.

"Комитет по вопросам обороны поддержал кандидатуру Хмары на должность министра обороны. За - 15, единогласно", — отметил народный депутат.

Ранее он заявлял, что Верховная Рада сегодня проголосует за Хмару и Сибигу, большинство депутатов их поддержит.

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Смена Кабмина, отставка Федорова и новый главнокомандующий

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
  • 18 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел.

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Автор: 

ВР (28344) Железняк Ярослав (643) Хмара Евгений (48)
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Топ комментарии
+4
Надіюся закон знають всі?
Військовий не може бути міністром оборони.
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19.08.2026 10:05 Ответить
+3
То при дотриманні законів, при нормальному президенту. Бо тільки президент є гарантом Конституції.. А при Зе закону немає, є воля одного недоцаря і недовождя!
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19.08.2026 10:08 Ответить
+2
А як же Фьодоров?
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19.08.2026 10:02 Ответить

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