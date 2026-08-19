Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Хмары на должность министра обороны

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, решение комитета было принято единогласно.

"Комитет по вопросам обороны поддержал кандидатуру Хмары на должность министра обороны. За - 15, единогласно", — отметил народный депутат.

Ранее он заявлял, что Верховная Рада сегодня проголосует за Хмару и Сибигу, большинство депутатов их поддержит.

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