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Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони

хмара стане міністром оборони

Комітет ВР із питань оборони підтримав кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Оборонний комітет рекомендуватиме Хмару

За його словами, рішення комітетом ухвалено одноголосно.

"Комітет з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду Міністра оборони. За 15, одноголосно", - зазначив нардеп.

Раніше він заявляв, що Верховна Рада сьогодні проголосує за Хмару й Сибігу, більшість депутатів підтримає.

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Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
  • 18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.

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Автор: 

ВР (11571) Железняк Ярослав (718) Хмара Євгеній (48)
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