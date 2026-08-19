Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони

Комітет ВР із питань оборони підтримав кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оборонний комітет рекомендуватиме Хмару

За його словами, рішення комітетом ухвалено одноголосно.

"Комітет з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду Міністра оборони. За 15, одноголосно", - зазначив нардеп.

Раніше він заявляв, що Верховна Рада сьогодні проголосує за Хмару й Сибігу, більшість депутатів підтримає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Драпатий обговорили антибалістику, захист Донеччини та кадрові питання в ЗСУ

Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді тривають консультації з кандидатами на посади голів Міноборони та МЗС