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Уряд звільнив Хмару з посади в.о. міністра оборони перед голосуванням щодо його призначення
Уряд звільнив Євгенія Хмару з посади заступника міністра оборони України і виконувача обов’язків міністра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, розпорядженням №795 Кабмін звільнив Хмару з посади заступника міністра оборони за власним бажанням.
А розпорядженням №796 рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра оборони України на Хмару визнано таким, що втратило силу.
Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
- 18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.
Топ коментарі
+6 krot_lub
показати весь коментар19.08.2026 11:37 Відповісти Посилання
+1 Сергій Ткаченко #605744
показати весь коментар19.08.2026 11:39 Відповісти Посилання
+1 В Петренко
показати весь коментар19.08.2026 11:41 Відповісти Посилання
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