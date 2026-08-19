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Новини Кадрові зміни в уряді
2 010 21

Уряд звільнив Хмару з посади в.о. міністра оборони перед голосуванням щодо його призначення

Хмара більше не в.о. міністра оборони: що відомо?

Уряд звільнив Євгенія Хмару з посади заступника міністра оборони України і виконувача обов’язків міністра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, розпорядженням №795 Кабмін звільнив Хмару з посади заступника міністра оборони за власним бажанням.

А розпорядженням №796 рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра оборони України на Хмару визнано таким, що втратило силу.

Читайте: "Слуга народу" голосуватиме за призначення Хмари та Сибіги міністрами, - Арахамія

Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
  • 18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони

Автор: 

Кабмін (6925) Міноборони (7278) Хмара Євгеній (48)
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Топ коментарі
+6
Мавпа з прізвищем схожим на діагноз венеричної хвороби сказала що фракція Слуг Урода буде голосувати.
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19.08.2026 11:37 Відповісти
+1
Арахамія каже, що у фракції "СН", або "Чіво ізволітє" голоси є... Подивимось. The Show Must Go On.
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19.08.2026 11:39 Відповісти
+1
А коли він став цивільним, чи це вже не актуально?
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19.08.2026 11:41 Відповісти

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