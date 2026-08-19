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Задача для Хмары и Сибиги - больше силы для Украины, - Зеленский

Зеленский прокомментировал назначение Сибиги и Хмары

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за назначение новых глав МИД и Минобороны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Благодарен парламентариям за поддержку Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины и Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. Задачи для обоих министров определены абсолютно четко: нужно больше силы для Украины. И это будет. Слава Украине!" - отметил он.

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Что этому предшествовало?

  • 19 августа Верховная Рада назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел, а Евгению Хмару - на должность главы Минобороны.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25547) МИД (7316) Минобороны (10030) назначение (2277) Сибига Андрей (1097) Хмара Евгений (48)
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Топ комментарии
+9
Силу Сибіги вже бачили - був блідою тінню єрмака. Силу Хмари теж - був виконуючим обовʼязки Фунта в СБУ, віддавши її на поталу покладу.
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19.08.2026 13:53 Ответить
+8
Тобто чим Сибіга займався весь цей час? Не відповідав займаній посаді?🤔
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19.08.2026 13:50 Ответить
+8
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19.08.2026 13:53 Ответить

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