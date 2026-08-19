Задача для Хмары и Сибиги - больше силы для Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за назначение новых глав МИД и Минобороны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Благодарен парламентариям за поддержку Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины и Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. Задачи для обоих министров определены абсолютно четко: нужно больше силы для Украины. И это будет. Слава Украине!" - отметил он.

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Что этому предшествовало?

19 августа Верховная Рада назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел, а Евгению Хмару - на должность главы Минобороны.

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