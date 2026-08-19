Железняк про погрози від оточення Зеленського: "Забагато ти критикуєш"

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що відчуває тиск через відкриту критику президента Володимира Зеленського та його оточення. Зокрема, йому погрожували, за ним стежили, а ексголова Офісу президента Андрій Єрмак намагався ініціювати проти нього справу про державну зраду.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Тиск з боку оточення Зеленського

Железняк, відомий публічною критикою президента та його найближчого оточення, заявив, що відчуває через це реальний тиск.

"У них, напевно, є за що зачепитися. У мене немає бізнесу. Усі мої статки відомі, задекларовані, перевірені... Мені нема чого приховувати", — сказав депутат, додавши, що родинний бізнес батьків залишився в окупованому Маріуполі.

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Вплив Єрмака

За словами Железняка, колишній голова ОП Андрій Єрмак нібито хотів ініціювати проти нього справу за державну зраду — за "американський слід", тоді як проти голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії — за "російський".

Нардеп "Голосу" також розповів, що періодично отримує погрози через критичні висловлювання.

"Ну таке, типу "забагато ти критикуєш"... Від різного оточення президента. Вони ж попереджають. Хтось передає сигнал, а хтось цим і попереджає. Але, зокрема, і від оточення Єрмака були такі історії. Зараз його, як бачите, немає. Он там ціла папка була на мене знайдена. І на "плівках Міндіча" мене постійно згадують", — зазначив він, уточнивши, що не готовий називати конкретних осіб.

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За словами депутата, раніше за ним велося зовнішнє спостереження, хоча наразі він цього не помічає.

Железняк також розповів, що втратив у Маріуполі будинок, весь бізнес батьків і сімейний архів дитячих фотографій, які не встиг вивезти до Києва. За його словами, саме через ці втрати він не боїться тиску з боку української влади.

"Я забагато втратив у Маріуполі, щоб боятися ще й власної влади", — резюмував нардеп.

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