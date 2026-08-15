Командир "Хартії" Оболєнський щодо програми "Адвокат+": Свого часу Єрмак допоміг у створенні і забезпеченні підрозділу

Програма "Адвокат+" є добровільною і бійці самі вирішуватимуть, долучатися до неї чи ні. Водночас колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак був одним із тих, хто допоміг у створенні "Хартії".

Про це заявив командир 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія", Герой України Ігор Оболєнський, передає Цензор.НЕТ.

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Програма "Адвокат+" є добровільною

"Свого часу у 2023 році Андрій Єрмак був одним із тих, хто відкрив нам двері до створення підрозділу і допомагав у його забезпеченні. Він допоміг переконати Президента в тому, що з добровольчого формування може вирости ефективний підрозділ, в який варто інвестувати. Я завжди згадував про це публічно. І для мене ознакою порядності та людяності є памʼятати про допомогу і підтримку. Незалежно від посади чи навіть репутаційних викликів", - зазначив Оболєнський.

Він наголосив, що програма "Адвокат+" є добровільною, і хартійці самі вирішуватимуть чи користуватися її підтримкою чи ні. Водночас "Хартія" відкрита до інших програм, які готові надавати юридичну підтримку військовослужбовцям.

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Репутація "Хартії"

Також Оболєнський зауважив, що репутація "Хартії" – це результат стримування і знищення ворога на полі бою, здобутий тисячами бійців, сержантів, командирів. До цього результату причетні так само багато людей, які підтримували "Хартію" і вірили в її ідею.

"І наостанок. Мене життя навчило не впадати ані в ідеалізацію, ані в знецінення. Бо "кожен святий має минуле, а кожен грішник – майбутнє". А "Хартія" і надалі результатами на полі бою говоритиме про свої цінності і пріоритети", - додав він.

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