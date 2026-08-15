Командир "Хартії" Оболєнський щодо програми "Адвокат+": Свого часу Єрмак допоміг у створенні і забезпеченні підрозділу
Програма "Адвокат+" є добровільною і бійці самі вирішуватимуть, долучатися до неї чи ні. Водночас колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак був одним із тих, хто допоміг у створенні "Хартії".
Про це заявив командир 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія", Герой України Ігор Оболєнський, передає Цензор.НЕТ.
Програма "Адвокат+" є добровільною
"Свого часу у 2023 році Андрій Єрмак був одним із тих, хто відкрив нам двері до створення підрозділу і допомагав у його забезпеченні. Він допоміг переконати Президента в тому, що з добровольчого формування може вирости ефективний підрозділ, в який варто інвестувати. Я завжди згадував про це публічно. І для мене ознакою порядності та людяності є памʼятати про допомогу і підтримку. Незалежно від посади чи навіть репутаційних викликів", - зазначив Оболєнський.
Він наголосив, що програма "Адвокат+" є добровільною, і хартійці самі вирішуватимуть чи користуватися її підтримкою чи ні. Водночас "Хартія" відкрита до інших програм, які готові надавати юридичну підтримку військовослужбовцям.
Репутація "Хартії"
Також Оболєнський зауважив, що репутація "Хартії" – це результат стримування і знищення ворога на полі бою, здобутий тисячами бійців, сержантів, командирів. До цього результату причетні так само багато людей, які підтримували "Хартію" і вірили в її ідею.
"І наостанок. Мене життя навчило не впадати ані в ідеалізацію, ані в знецінення. Бо "кожен святий має минуле, а кожен грішник – майбутнє". А "Хартія" і надалі результатами на полі бою говоритиме про свої цінності і пріоритети", - додав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Єрмак збрехав, що пішов на фронт, а насправді пішов в адвокати.
- Також зазначалося, що Єрмаку дозволили їздити на прифронтові території після листів від низки командирів.
- Напередодні у "Хартії" повідомили про приєднання до адвокатської програми Єрмака.
- За даними пресслужби "Хартії", усі 8 підрозділів корпусу "Хартія" відтепер долучилися до програми "Адвокат+". Це, за оцінками Корпусу, означає, що шість бригад і два полки матимуть ще надійніший юридичний тил.
- Адвокати ініціативи вже починають роботу з хартійцями.
- Окрім того, у "Хартії" подякували за співпрацю Національній асоціації адвокатів України та профільному комітету під керівництвом Андрія Єрмака.
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