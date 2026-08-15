Командир "Хартії" Оболенский о программе "Адвокат+": В свое время Ермак помог в создании и обеспечении подразделения
Программа "Адвокат+" носит добровольный характер, и бойцы сами будут решать, присоединяться к ней или нет. В то же время бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак был одним из тех, кто помог в создании "Хартії".
Об этом заявил командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія", Герой Украины Игорь Оболенский, передает Цензор.НЕТ.
Программа "Адвокат+" является добровольной
"В свое время, в 2023 году, Андрей Ермак был одним из тех, кто открыл нам дорогу к созданию подразделения и помогал в его обеспечении. Он помог убедить Президента в том, что из добровольческого формирования может вырасти эффективное подразделение, в которое стоит инвестировать. Я всегда упоминал об этом публично. И для меня признаком порядочности и человечности является то, чтобы помнить о помощи и поддержке. Независимо от должности или даже репутационных проблем", - отметил Оболенский.
Он подчеркнул, что программа "Адвокат+" является добровольной, и участники "Хартії" сами будут решать, пользоваться ли ее поддержкой или нет. В то же время, "Хартія" открыта для других программ, готовых оказывать юридическую поддержку военнослужащим.
Репутация "Хартії"
Также Оболенский отметил, что репутация "Хартії" - это результат сдерживания и уничтожения врага на поле боя, завоеванный тысячами бойцов, сержантов, командиров. К этому результату причастны также многие люди, которые поддерживали "Хартію" и верили в ее идею.
"И напоследок. Жизнь научила меня не впадать ни в идеализацию, ни в обесценивание. Ведь "у каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника - будущее". А "Хартія" и впредь своими результатами на поле боя будет говорить о своих ценностях и приоритетах", - добавил он.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Ермак соврал, что ушел на фронт, а на самом деле ушел в адвокатуру.
- Также отмечалось, что Ермаку разрешили ездить в прифронтовые районы после писем от ряда командиров.
- Накануне в "Хартії" сообщили о присоединении Ермака к адвокатской программе.
- По данным пресс-службы "Хартії", все 8 подразделений корпуса "Хартія" отныне присоединились к программе "Адвокат+". Это, по оценкам Корпуса, означает, что шесть бригад и два полка получат еще более надежный юридический тыл.
- Адвокаты инициативы уже приступают к работе с "хартийцами".
- Кроме того, в "Хартії" поблагодарили за сотрудничество Национальную ассоциацию адвокатов Украины и профильный комитет под руководством Андрея Ермака.
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И у Оболенского бурные аплодисменты.
зняти всі звинувачення!
виплатити компенсації!
поновити на посаді!
нагородити всіма орденами та медалями!
і назвати пачьотним рятівником україни!!!
три героя, звісно.
і обов'язково соц труда!
отакі вони, положительні пікселі!!!
а, ви кажете вибори?
а, ви кажете зеленський?
а, ви кажете 73% деградованих імбецилів?