РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16544 посетителя онлайн
Новости Влияние Ермака Увольнение Ермака
2 416 69

Командир "Хартії" Оболенский о программе "Адвокат+": В свое время Ермак помог в создании и обеспечении подразделения

Оболенский о программе "Адвокат+"

Программа "Адвокат+" носит добровольный характер, и бойцы сами будут решать, присоединяться к ней или нет. В то же время бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак был одним из тех, кто помог в создании "Хартії".

Об этом заявил командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія", Герой Украины Игорь Оболенский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Программа "Адвокат+" является добровольной

"В свое время, в 2023 году, Андрей Ермак был одним из тех, кто открыл нам дорогу к созданию подразделения и помогал в его обеспечении. Он помог убедить Президента в том, что из добровольческого формирования может вырасти эффективное подразделение, в которое стоит инвестировать. Я всегда упоминал об этом публично. И для меня признаком порядочности и человечности является то, чтобы помнить о помощи и поддержке. Независимо от должности или даже репутационных проблем", - отметил Оболенский.

Он подчеркнул, что программа "Адвокат+" является добровольной, и участники "Хартії" сами будут решать, пользоваться ли ее поддержкой или нет. В то же время, "Хартія" открыта для других программ, готовых оказывать юридическую поддержку военнослужащим.

Читайте также: Лично не вижу разницы между адвокатом Ермаком и адвокатом Медведчуком, - Жадан

Репутация "Хартії"

Также Оболенский отметил, что репутация "Хартії" - это результат сдерживания и уничтожения врага на поле боя, завоеванный тысячами бойцов, сержантов, командиров. К этому результату причастны также многие люди, которые поддерживали "Хартію" и верили в ее идею.

"И напоследок. Жизнь научила меня не впадать ни в идеализацию, ни в обесценивание. Ведь "у каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника - будущее". А "Хартія" и впредь своими результатами на поле боя будет говорить о своих ценностях и приоритетах", - добавил он.

Читайте: Зеленский вручил "Золоту зірку" Героя Украины командиру корпуса "Хартія" Оболенскому

Оболенский о присоединении к программе "Адвокат+"

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Ермак соврал, что ушел на фронт, а на самом деле ушел в адвокатуру.
  • Также отмечалось, что Ермаку разрешили ездить в прифронтовые районы после писем от ряда командиров.
  • Накануне в "Хартії" сообщили о присоединении Ермака к адвокатской программе.
  • По данным пресс-службы "Хартії", все 8 подразделений корпуса "Хартія" отныне присоединились к программе "Адвокат+". Это, по оценкам Корпуса, означает, что шесть бригад и два полка получат еще более надежный юридический тыл.
  • Адвокаты инициативы уже приступают к работе с "хартийцами".
  • Кроме того, в "Хартії" поблагодарили за сотрудничество Национальную ассоциацию адвокатов Украины и профильный комитет под руководством Андрея Ермака.

Автор: 

Ермак Андрей (1721) корпус НГУ Хартия (82) Оболенский Игорь (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Украл десятки миллиардов, а помощь на миллион.
И у Оболенского бурные аплодисменты.
показать весь комментарий
15.08.2026 18:24 Ответить
+23
вся україна повинна стати на коліна перед андрєєм є!!!
зняти всі звинувачення!
виплатити компенсації!
поновити на посаді!
нагородити всіма орденами та медалями!
і назвати пачьотним рятівником україни!!!
три героя, звісно.
і обов'язково соц труда!

отакі вони, положительні пікселі!!!
а, ви кажете вибори?
а, ви кажете зеленський?
а, ви кажете 73% деградованих імбецилів?
показать весь комментарий
15.08.2026 18:26 Ответить
+21
Допоміг зі своєї кишені?
показать весь комментарий
15.08.2026 18:20 Ответить

Загрузка...

 
 