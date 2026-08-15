Командир "Хартії" Оболенский о программе "Адвокат+": В свое время Ермак помог в создании и обеспечении подразделения

Программа "Адвокат+" носит добровольный характер, и бойцы сами будут решать, присоединяться к ней или нет. В то же время бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак был одним из тех, кто помог в создании "Хартії".

Об этом заявил командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія", Герой Украины Игорь Оболенский, передает Цензор.НЕТ.

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Программа "Адвокат+" является добровольной

"В свое время, в 2023 году, Андрей Ермак был одним из тех, кто открыл нам дорогу к созданию подразделения и помогал в его обеспечении. Он помог убедить Президента в том, что из добровольческого формирования может вырасти эффективное подразделение, в которое стоит инвестировать. Я всегда упоминал об этом публично. И для меня признаком порядочности и человечности является то, чтобы помнить о помощи и поддержке. Независимо от должности или даже репутационных проблем", - отметил Оболенский.

Он подчеркнул, что программа "Адвокат+" является добровольной, и участники "Хартії" сами будут решать, пользоваться ли ее поддержкой или нет. В то же время, "Хартія" открыта для других программ, готовых оказывать юридическую поддержку военнослужащим.

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Репутация "Хартії"

Также Оболенский отметил, что репутация "Хартії" - это результат сдерживания и уничтожения врага на поле боя, завоеванный тысячами бойцов, сержантов, командиров. К этому результату причастны также многие люди, которые поддерживали "Хартію" и верили в ее идею.

"И напоследок. Жизнь научила меня не впадать ни в идеализацию, ни в обесценивание. Ведь "у каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника - будущее". А "Хартія" и впредь своими результатами на поле боя будет говорить о своих ценностях и приоритетах", - добавил он.

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