Ермаку разрешили ездить на прифронтовые территории после писем от ряда командиров, - САП

Высший антикоррупционный суд расширил перечень областей, в которые может выезжать бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак без отдельного разрешения прокурора, детектива и суда.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

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Ермака подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, при строительстве частного коттеджного городка под Киевом.

"Предпосылкой для обращения стороны защиты с таким ходатайством в суд стало одновременное поступление в САП и НАБУ ряда схожих по содержанию писем командиров воинских частей в интересах подозреваемого.



Так, по ходатайству стороны защиты следственный судья расширил ограничения на передвижение подозреваемого по ряду областей, необходимость выезда в которые подозреваемый обосновывал своим участием в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим. "Таким образом, обязанность не покидать без разрешения детектива, прокурора и суда г. Киева и Киевскую область заменена на обязанность не покидать без такого разрешения пределы г. Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей с возможностью транзита через другие области", — говорится в сообщении.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку обязательства, ранее возложенные на подозреваемого в связи с применением меры пресечения, не препятствовали реализации проекта, в котором он выступает в роли руководителя, а не адвоката, непосредственно оказывающего правовую помощь.

В то же время защита просила снять с подозреваемого обязанность носить электронное средство контроля, но суд отказал.

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основная часть строительства финансировалась средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения — его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

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