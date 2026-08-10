Єрмаку дозволили їздити на прифронтові території після листів від низки командирів, - САП

Вищий антикорупційний суд розширив перелік областей, куди може відлучатися екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак без окремого дозволу прокурора, детектива та суду.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Єрмака підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під м. Києвом.

"Передумовою для звернення сторони захисту з таким клопотанням до суду стало одномоментне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного.



Так, за клопотанням сторони захисту слідчий суддя розширив обмеження щодо пересування підозрюваного низкою областей, необхідність виїзду до яких підозрюваний обґрунтовував своєю участю у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям. Так, обов’язок не відлучатися без дозволу детектива, прокурора та суду з м. Києва та Київської обл. замінено на обов’язок не відлучатися без такого дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області", - йдеться в повідомленні.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, оскільки обов’язки, раніше покладені на підозрюваного у зв’язку із застосуванням запобіжного заходу, не перешкоджали реалізації проєкту, де він виконує роль керівника, а не адвоката, який безпосередньо надає правову допомогу.

Водночас захист просив зняти з підозрюваного обов’язок носити електронний засіб контролю, але суд відмовив.

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

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