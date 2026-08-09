Пов’язаний з оточенням Медведчука і Єрмака забудовник зупинив роботи в Києві,- Bihus.Info. ВIДЕО

Будівельна компанія ENSO, яка зводила в Києві одразу три великі житлові комплекси, зупинила роботи. Жодного із об'єктів компанія так і не добудувала.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

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Зупинка будівництва та втеча керівництва

ENSO будувала в Києві житлові комплекси Poetica, Diadans та Fjord. Всі три знаходяться в центральній частині міста, однак жодного з них компанія так і не закінчила.

Після початку повномасштабного вторгнення компанія заявляла про вимушену паузу, але згодом декілька разів виходила із заявами про поновлення робіт. Наприкінці травня на сторінці ENSO в Instagram з’явився допис від імені співвласника та СЕО компанії Раміля Мехтієва, схожий на прощальний.

Після цього, як зазначають журналісти, контактні телефони менеджерів перестали відповідати, а клієнтський простір в бізнес-центрі "Парус" – зачинився.

Окремі інвестори повідомляють, що колишній менеджмент нібито провів з ними неформальну зустріч, на якій підтвердив завершення діяльності ENSO, але пообіцяв, що об’єкти нібито має почати добудовувати інша неназвана компанія. Журналісти Bihus.Info опитали власників трьох найбільших будівельних структур міста, і ніхто з них нічого не знає про когось, хто взявся би за добудову ЖК від ENSO.

Перенесення бізнесу в Дубай

Водночас журналісти з’ясували, що Мехтієв виїхав з країни ще на початку квітня, а окремі співробітники українського ENSO нині працюють в однойменній будівельній структурі, але вже в ОАЕ. Там вони опікуються зведенням одразу двох люксових комплексів в Дубаї.

Слід Столара, Медведчука та Колюбаєва

Тамтешня компанія була зареєстрована після початку повномасштабного вторгнення і, за даними журналістів, до її створення та роботи причетний народний депутат Вадим Столар.

Bihus.Info зауважують, що це не єдиний зв’язок будівельної компанії з українською політикою. За даними розслідувачів, до початку повномасштабного вторгнення в структури, пов’язані зі зведенням ЖК від ENSO, зайшли і люди з оточення екснардепа Віктора Медведчука, і партнер колишнього очільника ОП Андрія Єрмака Артем Колюбаєв.

У розслідуванні йдеться, що у 2022-му, після початку війни і запровадження мораторію на виведення валюти з України, фондам братів Мехтієвих, не без допомоги Колюбаєва, вдалося отримати дозвіл на виведення з України майже мільйона доларів – в Об’єднані Арабські Емірати.

Тоді фонди нібито збиралися придбати велику партію м’яса в Дубаї, що і мало стати підставою для проведення валютної операції. М’ясо в Україну тоді так, до слова, і не приїхало.

Як повідомляла "Українська правда", компанія, брата Раміля Мехтієва організовувала для одного з топменеджерів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка і давала дозвіл на виведення валюти, "фейкове" відрядження на новорічні свята до Фінляндії.

Також у Bihus.Info нагадали, що бізнес-партнер ексголови ОП Андрія Єрмака Артем Колюбаєв з 2019 року почав активно входити співзасновником в компанії, пов’язані з обраним від "ОПЗЖ" нардепом Вадимом Столаром і підозрюваним у державній зраді ексдепутатом Віктором Медведчуком.

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