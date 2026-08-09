Связанный с окружением Медведчука и Ермака застройщик остановил работы в Киеве, - Bihus.Info. ВИДЕО

Строительная компания ENSO, которая возводила в Киеве сразу три крупных жилых комплекса, приостановила работы. Ни один из объектов компания так и не достроила.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

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Остановка строительства и бегство руководства

ENSO строила в Киеве жилые комплексы Poetica, Diadans и Fjord. Все три находятся в центральной части города, однако ни один из них компания так и не достроила.

После начала полномасштабного вторжения компания заявляла о вынужденной паузе, но впоследствии несколько раз выступала с заявлениями о возобновлении работ. В конце мая на странице ENSO в Instagram появился пост от имени совладельца и генерального директора компании Рамиля Мехтиева, похожий на прощальный.

После этого, как отмечают журналисты, на контактные телефоны менеджеров перестали отвечать, а клиентский центр в бизнес-центре "Парус" закрылся.

Некоторые инвесторы сообщают, что бывший менеджмент якобы провел с ними неформальную встречу, на которой подтвердил прекращение деятельности ENSO, но пообещал, что объекты якобы должна начать достраивать другая неназванная компания. Журналисты Bihus.Info опросили владельцев трех крупнейших строительных компаний города, и никто из них ничего не знает о том, кто бы взялся за достройку ЖК от ENSO.

Перенос бизнеса в Дубай

В то же время журналисты выяснили, что Мехтиев выехал из страны еще в начале апреля, а отдельные сотрудники украинской ENSO сейчас работают в одноименной строительной компании, но уже в ОАЭ. Там они занимаются возведением сразу двух элитных комплексов в Дубае.

След Столара, Медведчука и Колюбаева

Местная компания была зарегистрирована после начала полномасштабного вторжения и, по данным журналистов, к ее созданию и деятельности причастен народный депутат Вадим Столар.

Bihus.Info отмечает, что это не единственная связь строительной компании с украинской политикой. По данным расследователей, до начала полномасштабного вторжения в структуры, связанные со строительством ЖК от ENSO, вошли и люди из окружения экс-нардепа Виктора Медведчука, и партнер бывшего главы ОП Андрея Ермака Артем Колюбаев.

В расследовании говорится, что в 2022 году, после начала войны и введения моратория на вывод валюты из Украины, фондам братьев Мехтиевых, не без помощи Колюбаева, удалось получить разрешение на вывод из Украины почти миллиона долларов — в Объединенные Арабские Эмираты.

Тогда фонды якобы собирались приобрести крупную партию мяса в Дубае, что и должно было стать основанием для проведения валютной операции. Мясо в Украину тогда, кстати, так и не прибыло.

Как сообщала "Украинская правда", компания брата Рамиля Мехтиева организовывала для одного из топ-менеджеров Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая и давала разрешение на вывод валюты, "фейковую" командировку на новогодние праздники в Финляндию.

Также в Bihus.Info напомнили, что бизнес-партнер экс-главы ОП Андрея Ермака Артем Колюбаев с 2019 года начал активно входить в качестве соучредителя в компании, связанные с избранным от "ОПЗЖ" нардепом Вадимом Столаром и подозреваемым в государственной измене экс-депутатом Виктором Медведчуком.

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