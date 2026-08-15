Лично не вижу разницы между адвокатом Ермаком и адвокатом Медведчуком, - Жадан
Украинский писатель, поэт и общественный деятель Сергей Жадан не хотел бы пользоваться услугами Андрея Ермака в качестве адвоката.
Об этом он пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорит Жадан об адвокате Ермаке?
"Лично не вижу разницы между адвокатом Ермаком и адвокатом Медведчуком. Не хотел бы, чтобы меня защищал этот человек. Кроме того, считаю нечестным отрекаться от своих. Очевидно, что "Корпус" должен правильно и открыто прокоммуницировать эту историю. Хартия — это опыт и работа тысяч бойцов и командиров, которые нельзя обесценивать и глупо отрицать", — подчеркнул он.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Ермак соврал, что ушел на фронт, а на самом деле ушел в адвокатуру.
- Также отмечалось, что Ермаку разрешили ездить в прифронтовые районы после писем от ряда командиров.
- Накануне в "Хартии" сообщили о присоединении Ермака к адвокатской программе.
- По данным пресс-службы "Хартии", все 8 подразделений корпуса "Хартия" отныне присоединились к программе "Адвокат+". Это означает, что шесть бригад и два полка получат еще более надежный юридический тыл.
- Адвокаты инициативы уже приступают к работе с "хартийцами".
- Кроме того, в "Хартии" поблагодарили за сотрудничество Национальную ассоциацию адвокатов Украины и профильный комитет под руководством Андрея Ермака.
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+7 Иван Сулима
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+2 Микола Мазуренко #551183
показать весь комментарий15.08.2026 13:27 Ответить Ссылка
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