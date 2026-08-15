Лично не вижу разницы между адвокатом Ермаком и адвокатом Медведчуком, - Жадан

Украинский писатель, поэт и общественный деятель Сергей Жадан не хотел бы пользоваться услугами Андрея Ермака в качестве адвоката.

Об этом он пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорит Жадан об адвокате Ермаке?

"Лично не вижу разницы между адвокатом Ермаком и адвокатом Медведчуком. Не хотел бы, чтобы меня защищал этот человек. Кроме того, считаю нечестным отрекаться от своих. Очевидно, что "Корпус" должен правильно и открыто прокоммуницировать эту историю. Хартия — это опыт и работа тысяч бойцов и командиров, которые нельзя обесценивать и глупо отрицать", — подчеркнул он.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Ермак соврал, что ушел на фронт, а на самом деле ушел в адвокатуру.

Также отмечалось, что Ермаку разрешили ездить в прифронтовые районы после писем от ряда командиров.

Накануне в "Хартии" сообщили о присоединении Ермака к адвокатской программе.

По данным пресс-службы "Хартии", все 8 подразделений корпуса "Хартия" отныне присоединились к программе "Адвокат+". Это означает, что шесть бригад и два полка получат еще более надежный юридический тыл.

Адвокаты инициативы уже приступают к работе с "хартийцами".

Кроме того, в "Хартии" поблагодарили за сотрудничество Национальную ассоциацию адвокатов Украины и профильный комитет под руководством Андрея Ермака.

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