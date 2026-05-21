Адвокат Ермака Фомин о Веронике Феншуй: "Мой клиент не женат. Может, он искал какого-то человека, с которым мог бы посоветоваться". ВИДЕО
Обнародование стенограмм личных бесед бывшего главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака с гадалкой (астрологом) Вероникой Фэншуй является попыткой оказания давления со стороны СМИ и не имеет никакого отношения к уголовному делу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью заявил адвокат экс-чиновника Игорь Фомин.
Защитник раскритиковал действия правоохранителей, которые провели обыск у женщины, изъяли телефон и слили в сеть частную переписку. Он подчеркнул, что его клиент — неженатый мужчина, имеющий право на частную жизнь.
"Любой мужчина, даже достаточно сильный человек, все равно хочет иногда с кем-то пообщаться. Не знаю, с женщиной, например... Потому что все равно эту ношу очень сложно нести на себе. Хочется иногда быть не очень сильным, кого-то выслушать, с кем-то посоветоваться. Я так понимаю, что мой клиент не женат. Может, он искал какого-то такого человека, с которым он может посоветоваться. Что в этом плохого?", — отметил Фомин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Честно сказать, адвокат вы так себе..
*****,адвокат 80 левелу.
Тільки зрозумів що його клієнт-холостий.Ще через пару-трійку засідань почне розуміти що браслет на нозі його клієнта-то не прикраса.
Може, він шукав якусь таку людину, з якою він може порадитись. Що в цьому поганого?" Джерело: https://censor.net/ua/v4004408
Десь я вже це чув.
За якими критеріями дЄрьмак обрав саме його своїм адвокатом не зрозуміло.
Може також гадалка рекомендувала.
Єрмак же ж тій віщуньї списки співробітників СБУ скидав, а не дівчат з сайту знайомств.