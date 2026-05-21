Адвокат Єрмака Фомін про Вероніку Феншуй: "Мій клієнт не одружений. Може, він шукав якусь таку людину, з якою може порадитись". ВIДЕО

Оприлюднення роздруківок особистих розмов колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака з ворожкою (астрологинею) Веронікою Феншуй є спробою медійного тиску і не має жодного стосунку до кримінального провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю заявив адвокат ексчиновника Ігор Фомін.

Захисник розкритикував дії правоохоронців, які провели обшук у жінки, вилучили телефон та злили у мережу приватне листування. Він наголосив, що його клієнт - неодружений чоловік, який має право на приватне життя.

"Будь-який чоловік, навіть досить сильна людина, все одно хоче іноді з кимось поспілкуватись. Не знаю, з жінкою, наприклад... Тому що все одно цей тягар дуже складно тягнути на собі. Хочеться іноді бути не дуже сильним, когось почути, з кимось порадитись. Я так розумію, що мій клієнт не одружений. Може, він шукав якусь таку людину, з якою він може порадитись. Що в цьому поганого?", - зазначив Фомін.

