Адвокат Єрмака Фомін про Вероніку Феншуй: "Мій клієнт не одружений. Може, він шукав якусь таку людину, з якою може порадитись". ВIДЕО
Оприлюднення роздруківок особистих розмов колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака з ворожкою (астрологинею) Веронікою Феншуй є спробою медійного тиску і не має жодного стосунку до кримінального провадження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю заявив адвокат ексчиновника Ігор Фомін.
Захисник розкритикував дії правоохоронців, які провели обшук у жінки, вилучили телефон та злили у мережу приватне листування. Він наголосив, що його клієнт - неодружений чоловік, який має право на приватне життя.
"Будь-який чоловік, навіть досить сильна людина, все одно хоче іноді з кимось поспілкуватись. Не знаю, з жінкою, наприклад... Тому що все одно цей тягар дуже складно тягнути на собі. Хочеться іноді бути не дуже сильним, когось почути, з кимось порадитись. Я так розумію, що мій клієнт не одружений. Може, він шукав якусь таку людину, з якою він може порадитись. Що в цьому поганого?", - зазначив Фомін.
- Честно сказать, адвокат вы так себе..
*****,адвокат 80 левелу.
Тільки зрозумів що його клієнт-холостий.Ще через пару-трійку засідань почне розуміти що браслет на нозі його клієнта-то не прикраса.
Десь я вже це чув.
За якими критеріями дЄрьмак обрав саме його своїм адвокатом не зрозуміло.
Може також гадалка рекомендувала.
Єрмак же ж тій віщуньї списки співробітників СБУ скидав, а не дівчат з сайту знайомств.
Так что вариант что хотел пртжатся к женской груди 8 размера абсурд