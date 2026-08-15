Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком, - Жадан

Український письменник, поет та громадський діяч Сергій Жадан не хотів би користуватися послугами Андрія Єрмака як адвоката.

Про це він пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже Жадан про адвоката Єрмака?

"Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина. Поза тим, вважаю нечесним відхрещуватись від своїх. Очевидно, що Корпус має правильно і відкрито прокомунікувати цю історію. Хартія - це досвід і робота тисяч бійців та командирів, які не можна знецінювати і нерозумно заперечувати", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пов’язаний з оточенням Медведчука і Єрмака забудовник зупинив роботи в Києві,- Bihus.Info. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Єрмак збрехав, що пішов на фронт, а насправді пішов в адвокати.

Також зазначалося, що Єрмаку дозволили їздити на прифронтові території після листів від низки командирів.

Напередодні у "Хартії" повідомили про приєднання до адвокатської програми Єрмака.

За даними пресслужби "Хартії", усі 8 підрозділів корпусу "Хартія" відтепер долучилися до програми "Адвокат+". Це, за оцінками Корпусу, означає, що шість бригад і два полки матимуть ще надійніший юридичний тил.

Адвокати ініціативи вже починають роботу з хартійцями.

Окрім того, у "Хартії" подякували за співпрацю Національній асоціації адвокатів України та профільному комітету під керівництвом Андрія Єрмака.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Адвокат Єрмака Фомін про Вероніку Феншуй: "Мій клієнт не одружений. Може, він шукав якусь таку людину, з якою може порадитись". ВIДЕО