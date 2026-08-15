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Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком, - Жадан
Український письменник, поет та громадський діяч Сергій Жадан не хотів би користуватися послугами Андрія Єрмака як адвоката.
Про це він пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Жадан про адвоката Єрмака?
"Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина. Поза тим, вважаю нечесним відхрещуватись від своїх. Очевидно, що Корпус має правильно і відкрито прокомунікувати цю історію. Хартія - це досвід і робота тисяч бійців та командирів, які не можна знецінювати і нерозумно заперечувати", - наголосив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Єрмак збрехав, що пішов на фронт, а насправді пішов в адвокати.
- Також зазначалося, що Єрмаку дозволили їздити на прифронтові території після листів від низки командирів.
- Напередодні у "Хартії" повідомили про приєднання до адвокатської програми Єрмака.
- За даними пресслужби "Хартії", усі 8 підрозділів корпусу "Хартія" відтепер долучилися до програми "Адвокат+". Це, за оцінками Корпусу, означає, що шість бригад і два полки матимуть ще надійніший юридичний тил.
- Адвокати ініціативи вже починають роботу з хартійцями.
- Окрім того, у "Хартії" подякували за співпрацю Національній асоціації адвокатів України та профільному комітету під керівництвом Андрія Єрмака.
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+18 Иван Сулима
показати весь коментар15.08.2026 13:24 Відповісти Посилання
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показати весь коментар15.08.2026 13:40 Відповісти Посилання
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