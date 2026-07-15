Зеленский вручил "Золотую звезду" Героя Украины командиру корпуса "Хартия" Оболенскому
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру корпуса "Хартия" Игорю Оболенскому (Корнет).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Награждение состоялось в рамках мероприятий, приуроченных к Дню украинской государственности.
Оболенскому присвоили звание Героя с вручением ордена "Золотая звезда".
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