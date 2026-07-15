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Новости Присвоение звания Герой Украины
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Зеленский вручил "Золотую звезду" Героя Украины командиру корпуса "Хартия" Оболенскому

Игорю Оболенскому присвоили звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру корпуса "Хартия" Игорю Оболенскому (Корнет).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Награждение состоялось в рамках мероприятий, приуроченных к Дню украинской государственности.

Игорю Оболенскому присвоили звание Героя Украины

Оболенскому присвоили звание Героя с вручением ордена "Золотая звезда".

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Игорю Оболенскому присвоили звание Героя Украины

Автор: 

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