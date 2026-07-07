Ушел в СОЧ и переплыл Тису, чтобы вернуться и присоединиться к "Хартии": история бойца. ВИДЕО

Военный ушел в СОЧ после 6 лет службы в Силах обороны и пересек границу с Румынией. Однако через год решил вернуться в Украину и продолжить службу в бригаде "Хартия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в бригаде.

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С 2019 года Роман проходил срочную службу. Во время полномасштабного вторжения РФ выполнял боевые задачи в качестве пехотинца на различных направлениях от Серебрянского леса до Курской операции.

Имеет на своём счёте большое количество подтверждённых уничтожений врага и подбитый танк. Однако 25 марта 2025 года из-за конфликта с командиром в бывшем подразделении решил уйти в СОЧ.

"Поехал на вокзал, оттуда -в Буковель на два месяца отдыхать и работать. Потом поехал домой, я живу в приграничной зоне, два дня планировал [побег], изучал карты, подбирал маршруты, провел разведку, дошел почти до границы, посмотрел, что где - там наблюдательные пункты, патрули, летают дроны. Пришел домой, маме позвонил: "Купи мне четыре Сникерса". Она спрашивает: "Сладкого хочешь?" Говорю: "Нет, сегодня еду в Румынию", - рассказал боец.

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Под утро он пересек границу Украины и Румынии и решил ехать в Польшу к брату.

Уже через несколько недель Роман пожалел, что решился на авантюру с пересечением границы.

17 января друг предложил ему вернуться и присоединиться к "Хартии".

"Я подумал - почему бы и нет? С командиром "Сайгоном" я познакомился еще в той части, где проходил службу по контракту. Командир замечательный, я ему доверяю", - пояснил Роман.

В конце концов Роман решил пересечь границу в обратном направлении через Тису. План ему удалось осуществить.

"Я обмотал скотчем документы, телефон и пошел в реку. Это было 25 марта, снег горами таял, вода поднялась, было темно, рюкзак весил 12–15 килограммов, в конце концов пожалел, потому что чуть не утонул, нахлебался воды",- вспоминает он.

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По возвращении Роман присоединился к зенитному ракетно-артиллерийскому дивизиону на должность оператора БПЛА "Мавик" и стал частью ПВО "Хартии". Получил псевдоним "Тиса".

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""Хартия" стирает границы. Если есть какие-то мысли о возвращении - нужно возвращаться. Мой совет всем, кто за границей - возвращайтесь сюда через границу и в "Хартию"!" - подытожил боец.

Также в "Хартии" напомнили, что вернуться из СОЧ в строй по упрощенной системе можно до 20 сентября 2026 года.

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