Пішов у СЗЧ та переплив Тису, щоб повернутися і приєднатися до "Хартії": історія бійця. ВIДЕО

Військовий пішов у СЗЧ після 6 років у Силах оборони та перетнув кордон із Румунією. Проте за рік вирішив повернутися до України та продовжити службу у бригаді "Хартія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у бригаді.

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Подробиці

Із 2019 року Роман проходив строкову службу. Під час повномасштабного вторгнення РФ виконував бойові завдання як піхотинець на різних напрямках від Серебрянського лісу до Курської операції.

Має на власному рахунку велику кількість підтверджених ліквідацій ворога та підбитий танк. Проте 25 березня 2025-го через конфлікт із командиром у колишньому підрозділі вирішив піти в СЗЧ.

"Поїхав на вокзал, звідти - в Буковель на два місяці відпочивати і працювати. Потім поїхав додому, я живу в прикордонній зоні, два дні планував [втечу], роздивлявся карти, підбирав маршрути, зробив дорозвідку, дійшов майже до кордону подивився, що де - там спостережні пункти, патрулі, дрони літають. Прийшов додому, мамі подзвонив: "Купи мені чотири Снікерси". Запитує: "Солодкого хочеться?" Кажу: "Ні, сьогодні їду в Румунію"", - розповів боєць.

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Під ранок він перетнув кордон України та Румунії та вирішив їхати у Польщу до брата.

Вже за кілька тижнів Роман пошкодував, що зважився на авантюру з перетином кордону.

17 січня друг запропонував йому повернутися та доєднатися до "Хартії".

"Я подумав - чому б ні? З командиром "Сайгоном" я познайомився ще в тій частині, де проходив службу на контракті. Командир чудовий, у мене є довіра до нього", - пояснив Роман.

Зрештою Роман вирішив перетнути кордон у зворотному боці через Тису. План реалізувати йому вдалося.

"Я замотав скотчем документи, телефон і пішов в річку. Це було 25 березня, сніг горами топиться, вода піднялася, темно, рюкзак кілограм 12-15, врешті пошкодував, бо ледь не потонув, нахлебався води", - пригадує він.

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Після повернення Роман приєднався до зенітного ракетно-артилерійського дивізіону на посаду оператора БпЛА "Мавік" та став частиною ППО "Хартії". Отримав псевдо Тиса.

У бригаді подякували ДПСУ за сприяння у поверненні військовослужбовця після перетину кордону.

""Хартія" стирає кордони. Якщо є якісь думки про повернення - треба повертатися. Моя порада всім, хто за кордоном - повертайтеся сюди через кордон і в "Хартію"!" - підсумував боєць.

Також у "Хартії" нагадали, що повернутися із СЗЧ у стрій за спрощеною системою можна до 20 вересня 2026 року.

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