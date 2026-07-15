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Новини Присвоєння звання Герой України
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Зеленський вручив "Золоту зірку" Героя України командиру корпусу "Хартія" Оболєнському

Ігорю Оболєнському присвоїли звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру корпусу "Хартія" Ігорю Оболєнському (Корнет).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Нагородження відбулося під час заходів до Дня Української Державності.

Ігорю Оболєнському присвоїли звання Героя України

Оболєнському присвоїли звання Героя з врученням ордену Золота зірка.

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Ігорю Оболєнському присвоїли звання Героя України

Автор: 

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