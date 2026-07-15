Зеленський вручив "Золоту зірку" Героя України командиру корпусу "Хартія" Оболєнському
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру корпусу "Хартія" Ігорю Оболєнському (Корнет).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Нагородження відбулося під час заходів до Дня Української Державності.
Оболєнському присвоїли звання Героя з врученням ордену Золота зірка.
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