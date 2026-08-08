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Новости Миндичгейт
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Фигурантка "пленок Миндича" и экс-заместительница Галущенко Подкоморная вошла в руководство "Украинских распределительных сетей", - СМИ

Підкоморна

Бывшая заместительница Германа Галущенко Юлия Подкоморная, упоминавшаяся на "пленках Миндича", заняла должность и. о. члена дирекции АО "Украинские распределительные сети".

Об этом пишет "Экономическая правда", сообщает Цензор.НЕТ.

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Обновленный состав дирекции УРМ

В состав дирекции УРМ вошли: и.о. гендиректора Алексей Белоцкий и и.о. членов дирекции Александр Баранюк, Михаил Горин, Юлия Подкоморная и Денис Фудашкин, сообщили в компании. Решение о новом составе дирекции было принято 5 августа.

Как отмечает "ЭП", Пидкоморная в разное время работала на различных должностях в Кабинете Министров, "Энергоатоме", "Укргаздобыче" и заместителем бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Упоминание в "пленках Миндича"

В ноябре 2025 года во время одного из судебных заседаний по делу "Миндичгейта" прокурор зачитал фрагмент записей, в котором фигурирует ее фамилия в контексте назначения на государственные должности.

"Речь идет о некой Подкоморной. В частности, Миронюк (Игорь Миронюк по прозвищу Рокет, — ред.) сообщает: Подкоморная. Откуда у нас взялась Подкоморная? Ее привел Диденко (вероятно, речь идет о бывшем топ-менеджере "Нафтогаза" Игоре Диденко, — ред.), он ее назначил в "Атом" ("Энергоатом", — ред.), потом забрал в министерство (Минэнерго, — ред.).

Я ему говорю, имея в виду министра: Послушай, ну как это? — Ну, она теперь моя (вероятно, речь идет об ответе экс-министра Германа Галущенко, — ред.). Если бы ты сказал, или Карлсон (Тимур Миндич, — ред.) сказал: "Она сейчас моя". Я примерно понимаю, как сейчас человек становится чьим-то", — зачитал на заседании прокурор САП.

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Влияние на назначения в НКРЭКП

Кроме того, Подкоморная возглавляла Конкурсную комиссию по отбору членов Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Как пишет "ЭП", на этой должности в интересах Галущенко она могла помогать назначать в состав регулятора "правильных людей", занижая оценки "не своим людям".

"Украинские распределительные сети" владеют государственными пакетами акций семи операторов распределения электроэнергии, или так называемых облэнерго. Это "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Сумыоблэнерго".

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назначение (2272) энергетика (3607) Галущенко Герман (374)
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Топ комментарии
+34
Це для звичайних українців, такі персонажі як вона - це корупціонери.
Для Зеленського - це "потужні менеджери".
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08.08.2026 01:16 Ответить
+16
А потім здивовано з'ясовується, що в неї двадцять квартир в Києві і немає в неї "шости мільйонів" застави, звідки їй взяти коли кожна хата дороще коштує, і з суда виходить і життя починається чотири якісь мільйони відкашляв, ж не посадити ж за подібне
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08.08.2026 01:34 Ответить
+11
Ну а чому б і ні? Дна ж немає.
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08.08.2026 01:20 Ответить

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