Фигурантка "пленок Миндича" и экс-заместительница Галущенко Подкоморная вошла в руководство "Украинских распределительных сетей", - СМИ

Бывшая заместительница Германа Галущенко Юлия Подкоморная, упоминавшаяся на "пленках Миндича", заняла должность и. о. члена дирекции АО "Украинские распределительные сети".

Об этом пишет "Экономическая правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обновленный состав дирекции УРМ

В состав дирекции УРМ вошли: и.о. гендиректора Алексей Белоцкий и и.о. членов дирекции Александр Баранюк, Михаил Горин, Юлия Подкоморная и Денис Фудашкин, сообщили в компании. Решение о новом составе дирекции было принято 5 августа.

Как отмечает "ЭП", Пидкоморная в разное время работала на различных должностях в Кабинете Министров, "Энергоатоме", "Укргаздобыче" и заместителем бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Упоминание в "пленках Миндича"

В ноябре 2025 года во время одного из судебных заседаний по делу "Миндичгейта" прокурор зачитал фрагмент записей, в котором фигурирует ее фамилия в контексте назначения на государственные должности.

"Речь идет о некой Подкоморной. В частности, Миронюк (Игорь Миронюк по прозвищу Рокет, — ред.) сообщает: Подкоморная. Откуда у нас взялась Подкоморная? Ее привел Диденко (вероятно, речь идет о бывшем топ-менеджере "Нафтогаза" Игоре Диденко, — ред.), он ее назначил в "Атом" ("Энергоатом", — ред.), потом забрал в министерство (Минэнерго, — ред.).

Я ему говорю, имея в виду министра: Послушай, ну как это? — Ну, она теперь моя (вероятно, речь идет об ответе экс-министра Германа Галущенко, — ред.). Если бы ты сказал, или Карлсон (Тимур Миндич, — ред.) сказал: "Она сейчас моя". Я примерно понимаю, как сейчас человек становится чьим-то", — зачитал на заседании прокурор САП.

Смотрите также: СМИ установили, что нардепа Кучеренко упоминают на "пленках Миндича": тот назвал журналистов "дегенератами". ВИДЕО

Влияние на назначения в НКРЭКП

Кроме того, Подкоморная возглавляла Конкурсную комиссию по отбору членов Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Как пишет "ЭП", на этой должности в интересах Галущенко она могла помогать назначать в состав регулятора "правильных людей", занижая оценки "не своим людям".

"Украинские распределительные сети" владеют государственными пакетами акций семи операторов распределения электроэнергии, или так называемых облэнерго. Это "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Сумыоблэнерго".

Читайте также: Декларацию Галущенко повторно проверит НАЗК: ищут скрытые активы и элитные расходы