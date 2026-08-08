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Новини Міндічгейт
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Фігурантка "плівок Міндіча" та ексзаступниця Галущенка Підкоморна увійшла до керівництва "Українських розподільних мереж", - ЗМІ

Підкоморна

Колишня заступниця Германа Галущенка Юлія Підкоморна, яка згадувалась на "плівках Міндіча", отримала посаду в. о. члена дирекції АТ "Українські розподільні мережі".

Про це пише "Економічна правда", інформує Цензор.НЕТ.

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Оновлений склад дирекції УРМ

До складу дирекції УРМ увійшли: в.о. гендиректора Олексій Белоцький та в. о. членів дирекції Олександр Баранюк, Михайло Горин, Юлія Підкоморна та Денис Фудашкін, повідомили в компанії. Рішення про новий склад дирекції було ухвалено 5 серпня.

Як зазначає "ЕП", Підкоморна в різний час працювала на різних посадах в Кабінеті міністрів, "Енергоатомі", "Укргазвидобуванні" та заступницею колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Згадка у "плівках Міндіча"

У листопаді 2025 року під час одного з судових засідань у справі Міндічгейту прокурор зачитував фрагмент плівок, в якому фігурує її прізвище в контексті призначення на державні посади.

"Йде мова про особу Підкоморну. Зокрема, Миронюк (Ігор Миронюк на прізвисько Рокет, - ред.) повідомляє: Підкоморна. Звідки взялась Підкоморна у нас? Її привів Діденко (ймовірно, йдеться про колишнього топ-менеджера Нафтогазу Ігоря Діденка, - ред.), він її призначив в атом (Енергоатом, - ред.), потім забрав в міністерство (Міненерго, - ред.).

Я йому кажу, мається на увазі міністру: Послухай, ну як це? - Ну, вона тепер моя (ймовірно, йдеться про відповідь ексміністра Германа Галущенка, - ред.). Якби ти сказав, чи Карлсон (Тімур Міндіч, - ред.) сказав: Вона зараз моя. Я приблизно розумію методологію, як зараз людина стає чиєюсь", - зачитав на засіданні рокурор САП.

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Вплив на призначення в НКРЕКП

Крім цього, Підкоморна очолювала Конкурсну комісію з відбору членів Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Як пише "ЕП", на цій посаді в інтересах Галущенка вона могла допомагати призначати до складу регулятора "правильних людей", занижуючи оцінки "не своїм людям".

"Українські розподільні мережі" володіють державними пакетами акцій семи операторів розподілу електроенергії або так званих обленерго. Це "Хмельницькобленерго", "Миколаївобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Тернопільобленерго", "Черкасиобленерго", "Харківобленерго", "Сумиобленерго".

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Топ коментарі
+35
Це для звичайних українців, такі персонажі як вона - це корупціонери.
Для Зеленського - це "потужні менеджери".
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08.08.2026 01:16 Відповісти
+17
А потім здивовано з'ясовується, що в неї двадцять квартир в Києві і немає в неї "шости мільйонів" застави, звідки їй взяти коли кожна хата дороще коштує, і з суда виходить і життя починається чотири якісь мільйони відкашляв, ж не посадити ж за подібне
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08.08.2026 01:34 Відповісти
+11
Ну а чому б і ні? Дна ж немає.
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08.08.2026 01:20 Відповісти

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