ЗМІ встановили, що нардепа Кучеренка згадують на "плівках Міндіча": той назвав журналістів "дегенератами". ВIДЕО

Перший заступник голови Комітету ВР з енергетики Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина) міг мати контакти із фігурантами справи про корупцію в енергетиці (Мідас).

Про це йдеться в матеріалі "Схем", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

До жовтня 2025-го Кучеренко очолював у парламенті ще й тимчасову слідчу комісію (ТСК) - також з енергетики.

До завдань цієї ТСК, згідно з постановою про її утворення, входило розслідування порушень у системі управління стратегічними енергетичними підприємствами. Серед таких і державний "Енергоатом".

"30 жовтня 2025 року слідча комісія на чолі з Олексієм Кучеренком представила фінальний звіт на 320 сторінок зі своїми висновками. Працюючи фактично паралельно зі слідством НАБУ, парламентська ТСК корупції в "Енергоатомі" не виявила", - зазначили автори матеріалу.

Водночас видання зазначає, що ТСК зосередила свою критику на іншому державному підприємстві – "Укренерго". Його очільника Володимира Кудрицького раніше звільнили з посади, що супроводжувалося критикою західних партнерів.

"Підтримка Галущенка простежувалася і у заявах Кучеренка, який критикував розслідування детективами НАБУ справи "Мідас". І, за даними видання "Наші Гроші", була взаємною – журналісти викрили, як своїм міністерським рішенням Галущенко сприяв компанії бізнесмена Миколи Зіска, пов’язаній із родиною Кучеренка, у займанні монопольних позицій на ринку послуг із перевірки димових і вентиляційних каналів", - розповіли автори.

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Кучеренко на "плівках Міндіча"

Журналісти "Схем" отримали та верифікували за допомогою двох незалежних джерел неопубліковані раніше фрагменти "плівок Міндіча".

"Згідно з ними, Олексій Кучеренко був народним депутатом, через якого фігуранти розслідування НАБУ Ігор Миронюк, якого в НАБУ називають "смотрящим за Енергоатомом", та Дмитро Басов, на той час виконавчий директор підприємства з фізичного захисту та безпеки, могли впливати на законодавчі ініціативи, а також, ймовірно, тиснули на контролюючі органи", - йдеться в розслідуванні.

Одна з перехоплених правоохоронцями розмов відбулася 9 липня 2025 року між Миронюком та Басовим.

"На цьому фрагменті "плівок Міндіча" співрозмовники обговорюють, як через народного депутата Кучеренка вирішити свою проблему з тим, що нове рішення уряду поставило під загрозу подальше існування їхньої схеми з розкрадання у "Енергоатомі". Підприємство мало право не платити підрядникам залишки за контрактами під час великої війни.

Саме це, за даними слідства, дозволяло нині вже підозрюваним у розкраданні у енергетиці Басову та Миронюку реалізовувати схему "Шлагбаум", вимагаючи від підрядників "Енергоатому" відкату за отримання оплат від підприємства. Але в червні 2025 року цей мораторій для "Енергоатому" рішенням уряду скасували. Це, на переконання правоохоронців, і змусило фігурантів справи "Мідас" шукати вирішення своєї проблеми в парламенті", - додали автори матеріалу.

За два дні після цієї розмови між Миронюком та Басовим "Енергоатом" вийшов із заявою про те, що Державна виконавча служба зняла з його рахунків 126 мільйонів гривень. Того ж дня видання "Главком" повідомило, що борги підприємства перед підрядниками сягнули приблизно 1,5-2 мільярди гривень.

Відповідаючи на запитання "Схем" Кучеренко зазначив, що Миронюк і Басов до нього не зверталися: "Точно не зверталися… Я не розумів, хто це до останнього моменту. Жодних прохань від них я не отримував. Відповідно, нічого на їхнє прохання не робив, не міг і не став би робити".

"Крім Кучеренка, на плівках лунали прізвища ще двох членів ТСК з енергетики. Про це стало відомо під час обрання запобіжного заходу Дмитру Басову 12 листопада 2025 року.

У ще одній перехопленій правоохоронцями розмові між Басовим і Миронюком йшлося про народних депутатів Анну Скороход (група "За майбутнє") та Сергія Нагорняка (фракція "Слуга народу")", - зазначили журналісти.

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Зв'язок із Цукерманом

Також журналісти отримали угоду про продаж Кучеренком нерухомості в центрі Києва. З неї випливає, що колишній голова енергетичної ТСК ще до президентства Володимира Зеленського мав справи зі ще одним фігурантом розслідування НАБУ – Олександром Цукерманом. Його родині нардеп за довіреністю від дружини продав квартиру в будинку в центрі Києва, де, за даними правоохоронців, згодом був облаштований один із "бек-офісів", в якому збирали готівку для передачі високопосадовцям.

Вартість квартири, згідно з угодою, – майже 9 мільйонів гривень або 340 тисяч доларів за тодішнім курсом. Це – близько 900 доларів за квадратний метр на час продажу.

За словами експерта з нерухомості, з яким поспілкувалися "Схеми", така ціна може бути заниженою щонайменше вдвічі, адже квартира розташована у самому центрі Києва в будівлі, яка є пам’яткою архітектури.

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Заперечення зв'язків

Після оголошення підозр фігурантам справи "Мідас" і втечі деяких із них за кордон, Кучеренко в інтервʼю журналістам назвав це розслідування антикорупційних органів – атакою на керівництво держави.

Згодом у прямому етері програми Радіо Свобода "Свобода.Live" народний депутат заперечив своє знайомство з фігурантами справи "Мідас".

Знайомство з Дмитром Басовим він заперечив, тоді як із Ігорем Миронюком, як зазначив нардеп, він бачився кілька разів на зустрічах із тодішнім міністром енергетики Германом Галущенком. Водночас інформацію про те, що інші фігуранти справи "Мідас", Басов та Миронюк, зверталися до нього з проханнями, відкинув.

Знайомство з самим Олександром Цукерманом Кучеренко заперечив, але визнав, що бачився з його дружиною:

"Схеми" запитали в Олексія Кучеренка, чи не вбачає він конфлікту інтересів у своїй роботі народного депутата, враховуючи членство в парламентському комітеті та головування в комісії з енергетики з одного боку, та знайомство з деякими фігурантами справи "Мідас" – з другого боку.

Прямої відповіді на це запитання народний обранець не надав. Натомість вдався до лайки та зневажливих реплік проти журналістів.

Зрештою, Кучеренко одноосібно обірвав інтервʼю: "Вибачте, ми на цьому розмову про енергетичні проблеми і атомні закінчимо. Дякую вам за увагу".

Згодом, у відповідь на письмовий запит "Схем" нардеп заявив, що конфлікту інтересів у наведених журналістами обставинах не вбачає.

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