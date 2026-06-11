СМИ установили, что нардепа Кучеренко упоминают на "пленках Миндича": тот назвал журналистов "дегенератами". ВИДЕО

Первый заместитель председателя Комитета ВР по энергетике Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина") мог поддерживать контакты с фигурантами дела о коррупции в энергетике ("Мидас").

Об этом говорится в материале "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

До октября 2025 года Кучеренко возглавлял в парламенте еще и временную следственную комиссию (ВСК) — также по энергетике.

В задачи этой ВСК, согласно постановлению о ее создании, входило расследование нарушений в системе управления стратегическими энергетическими предприятиями. Среди них и государственный "Энергоатом".

"30 октября 2025 года следственная комиссия во главе с Алексеем Кучеренко представила финальный отчет на 320 страниц со своими выводами. Работая фактически параллельно со следствием НАБУ, парламентская ВСК коррупции в "Энергоатоме" не выявила", — отметили авторы материала.

В то же время издание отмечает, что ВСК сосредоточила свою критику на другом государственном предприятии – "Укрэнерго". Его руководителя Владимира Кудрицкого ранее уволили с должности, что сопровождалось критикой со стороны западных партнеров.

"Поддержка Галущенко прослеживалась и в заявлениях Кучеренко, который критиковал расследование детективами НАБУ дела "Мидас". И, по данным издания "Наши деньги", была взаимной – журналисты разоблачили, как своим министерским решением Галущенко способствовал компании бизнесмена Николая Зиска, связанной с семьей Кучеренко, в занятии монопольных позиций на рынке услуг по проверке дымовых и вентиляционных каналов", – рассказали авторы.

Читайте: Ни разу следственных действий на оборонных производствах не проводилось, - САП

Кучеренко на "пленках Миндича"

Журналисты "Схем" получили и верифицировали с помощью двух независимых источников ранее неопубликованные фрагменты "плёнок Миндича".

"Согласно им, Алексей Кучеренко был народным депутатом, через которого фигуранты расследования НАБУ Игорь Миронюк, которого в НАБУ называют "смотрящим за Энергоатомом", и Дмитрий Басов, на тот момент исполнительный директор предприятия по физической защите и безопасности, могли влиять на законодательные инициативы, а также, вероятно, оказывали давление на контролирующие органы", — говорится в расследовании.

Один из перехваченных правоохранителями разговоров состоялся 9 июля 2025 года между Миронюком и Басовым.

"На этом фрагменте "плёнок Миндича" собеседники обсуждают, как через народного депутата Кучеренко решить свою проблему с тем, что новое решение правительства поставило под угрозу дальнейшее существование их схемы по хищению в "Энергоатоме". Предприятие имело право не платить подрядчикам остатки по контрактам во время большой войны.

Именно это, по данным следствия, позволяло ныне уже подозреваемым в хищении в энергетике Басову и Миронюку реализовывать схему "Шлагбаум", требуя от подрядчиков "Энергоатома" откатов за получение оплаты от предприятия. Но в июне 2025 года этот мораторий для "Энергоатома" решением правительства отменили. Это, по мнению правоохранителей, и заставило фигурантов дела "Мидас" искать решение своей проблемы в парламенте", — добавили авторы материала.

Через два дня после этого разговора между Миронюком и Басовым "Энергоатом" выступил с заявлением о том, что Государственная исполнительная служба сняла с его счетов 126 миллионов гривен. В тот же день издание "Главком" сообщило, что долги предприятия перед подрядчиками достигли примерно 1,5–2 миллиардов гривен.

Отвечая на вопросы "Схем", Кучеренко отметил, что Миронюк и Басов к нему не обращались: "Точно не обращались… Я до последнего момента не понимал, кто это. Никаких просьб от них я не получал. Соответственно, ничего по их просьбе не делал, не мог и не стал бы делать".

"Кроме Кучеренко, на записях звучали фамилии еще двух членов ВСК по энергетике. Об этом стало известно во время избрания меры пресечения Дмитрию Басову 12 ноября 2025 года.

В еще одном перехваченном правоохранителями разговоре между Басовым и Миронюком речь шла о народных депутатах Анне Скороход (группа "За будущее") и Сергее Нагорняке (фракция "Слуга народа")", — отметили журналисты.

Смотрите также: Миндича — знаю, а со многими другими фигурантами не знаком, — Ермак. ВИДЕО

Связь с Цукерманом

Также журналисты получили договор о продаже Кучеренко недвижимости в центре Киева. Из него следует, что бывший глава энергетической ВСК еще до президентства Владимира Зеленского имел дела с еще одним фигурантом расследования НАБУ – Александром Цукерманом. Его семье нардеп по доверенности от жены продал квартиру в доме в центре Киева, где, по данным правоохранителей, впоследствии был обустроен один из "бэк-офисов", в котором собирали наличные для передачи высокопоставленным чиновникам.

Стоимость квартиры, согласно договору, – почти 9 миллионов гривен или 340 тысяч долларов по тогдашнему курсу. Это – около 900 долларов за квадратный метр на момент продажи.

По словам эксперта по недвижимости, с которым пообщались "Схемы", такая цена может быть занижена как минимум вдвое, ведь квартира расположена в самом центре Киева в здании, являющемся памятником архитектуры.

Смотрите также: "Слуга народа" Потураев разгневался из-за вопроса о "Миндичгейте": "Когда из кранов вместо воды будет течь замерзшее дерьмо, вам будет не до пережевывания вопросов Ермака и Миндича". ВИДЕО

Отрицание связей

После объявления подозрений фигурантам дела "Мидас" и бегства некоторых из них за границу, Кучеренко в интервью журналистам назвал это расследование антикоррупционных органов – атакой на руководство государства.

Впоследствии в прямом эфире программы Радио Свобода "Свобода.Live" народный депутат отрицал свое знакомство с фигурантами дела "Мидас".

Знакомство с Дмитрием Басовым он отрицал, тогда как с Игорем Миронюком, как отметил нардеп, он виделся несколько раз на встречах с тогдашним министром энергетики Германом Галущенко. В то же время информацию о том, что другие фигуранты дела "Мидас", Басов и Миронюк, обращались к нему с просьбами, он отверг.

Знакомство с самим Александром Цукерманом Кучеренко отрицал, но признал, что виделся с его женой:

"Схемы" спросили у Алексея Кучеренко, не видит ли он конфликта интересов в своей работе народного депутата, учитывая членство в парламентском комитете и председательство в комиссии по энергетике, с одной стороны, и знакомство с некоторыми фигурантами дела "Мидас" — с другой.

Прямого ответа на этот вопрос народный избранник не дал. Вместо этого прибег к ругательствам и пренебрежительным репликам в адрес журналистов.

В конце концов, Кучеренко в одностороннем порядке прервал интервью: "Извините, на этом мы закончим разговор об энергетических проблемах и атомной энергетике. Спасибо вам за внимание".

Впоследствии, в ответ на письменный запрос "Схем", нардеп заявил, что конфликта интересов в приведенных журналистами обстоятельствах не видит.

Читайте также: СБУ задержала бизнесмена Василия Веселого, который фигурирует на "пленках Миндича", - СМИ