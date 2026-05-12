Ни разу следственных действий на оборонных производствах не проводилось, - САП

Прокуроры САП не проводили активных следственных действий на оборонных предприятиях.

Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Что касается расследований в сфере обороны. Мы ни разу не проводили каких-либо активных следственных действий на производствах и т. п. Не блокировали счета ни одного предприятия или производителя. Ни одного такого случая у нас не было", — подчеркнул он.

По мнению Клименко, заявления о том, что борьба с коррупцией вредит стране.

"Наоборот, мы пытаемся помочь стране, чтобы она смогла выстоять в войне с агрессором", — сказал он.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.

Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить правдивость "пленок".

