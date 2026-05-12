Жодного разу слідчих дій на оборонних виробництвах не проводилося, - САП

Прокурори САП не проводили активних слідчих дій на оборонних підприємствах.

Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Стосовно розслідувань в напрямку оборони. Ми жодного разу не проводили будь-яких активних слідчих дій на виробництвах тощо. Не блокували рахунки жодного підприємства чи виробника. Жодного такого випадку у нас не було", - наголосив він.

На думку Клименка, заяви про те, що боротьба з корпуцією шкодить країні.

"Навпаки, ми намагаємось допомогти країні, щоб вона могла вистояти у війні з агресором", - сказав він.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.

Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".

