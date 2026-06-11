СБУ задержала бизнесмена Василия Веселого, который фигурирует на "пленках Миндича", - СМИ

Служба безопасности Украины задержала бизнесмена Василия Веселого, которого СМИ называли "смотрящим" за "Сенс Банком" от ОП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

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Пока детали задержания неизвестны.

Что известно о Веселом?

Ранее "Украинская правда" сообщала, что на "пленках Миндича" Веселый обсуждал с Александром Цукерманом, фигурантом "Миндичгейта", как именно получить контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины "Карпатнафтохимом".

В записях также говорится, что состав наблюдательного совета государственного "Сенс Банка", назначенный 18 июня 2025 года, за более чем месяц до этого обсуждали фигуранты дела "Мидас". В телефонном разговоре от 9 мая 2025 года Василий Веселый — советник руководителя "Сенс Банка", которого собеседники УП называли "смотрящим" от Офиса президента — озвучил список желательных членов наблюдательного совета банка.

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О брате

В ходе расследования УП в 2024 году Веселый отрицал, что имеет связи в Офисе президента, а правительственный квартал посещает, потому что "там живет". Также он заявил, что его брат Андрей Веселый приобрел долю в "Карпатнафтохим" за "свои средства".

Впоследствии наблюдательный совет "Сенс Банка" заявил, что провел внутренний аудит, который не выявил фактов предоставления преференций, применения нестандартных условий обслуживания или нарушения внутренних процедур банка в отношении лиц и связанных с ними компаний, упомянутых в материалах.

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