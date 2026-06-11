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Новости Миндичгейт Новые пленки Миндича
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СБУ задержала бизнесмена Василия Веселого, который фигурирует на "пленках Миндича", - СМИ

веселий

Служба безопасности Украины задержала бизнесмена Василия Веселого, которого СМИ называли "смотрящим" за "Сенс Банком" от ОП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

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Пока детали задержания неизвестны. 

Что известно о Веселом?

  • Ранее "Украинская правда" сообщала, что на "пленках Миндича" Веселый обсуждал с Александром Цукерманом, фигурантом "Миндичгейта", как именно получить контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины "Карпатнафтохимом".

В записях также говорится, что состав наблюдательного совета государственного "Сенс Банка", назначенный 18 июня 2025 года, за более чем месяц до этого обсуждали фигуранты дела "Мидас". В телефонном разговоре от 9 мая 2025 года Василий Веселый — советник руководителя "Сенс Банка", которого собеседники УП называли "смотрящим" от Офиса президента — озвучил список желательных членов наблюдательного совета банка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Смотрящий" от ОП Веселый влиял на решения финмона "Сенс Банка" в отношении ряда операторов игорного бизнеса, — Железняк

О брате

В ходе расследования УП в 2024 году Веселый отрицал, что имеет связи в Офисе президента, а правительственный квартал посещает, потому что "там живет". Также он заявил, что его брат Андрей Веселый приобрел долю в "Карпатнафтохим" за "свои средства".

Впоследствии наблюдательный совет "Сенс Банка" заявил, что провел внутренний аудит, который не выявил фактов предоставления преференций, применения нестандартных условий обслуживания или нарушения внутренних процедур банка в отношении лиц и связанных с ними компаний, упомянутых в материалах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сенс Банк" уже в этом году должен быть приватизирован, — Зеленский

Автор: 

задержание (6551) СБУ (20759) Миндич Тимур (304) Сенс Банк (9)
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Топ комментарии
+28
це для того щоб НАБУ раніше неперехопило та він не розпатякав хто такий вова та зайвого про усю зелену кодлу
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11.06.2026 09:10 Ответить
+11
Вчасно перехопили?
Мабуть якийсь кріт працює в набу на цю банду.
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11.06.2026 09:12 Ответить
+9
Он слішком много знал...(с)..
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11.06.2026 09:16 Ответить
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це для того щоб НАБУ раніше неперехопило та він не розпатякав хто такий вова та зайвого про усю зелену кодлу
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11.06.2026 09:10 Ответить
Вірно на 100 відсотків. В цьому смисл *петлі* Татарова.
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11.06.2026 09:19 Ответить
Воно так, але чому НАБУ з цим тягнуло ? Домовились?
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11.06.2026 09:24 Ответить
Приказала ОПа.
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11.06.2026 09:37 Ответить
Тцк і її мали на увазі.
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11.06.2026 09:59 Ответить
НАБУ не тягнуло, а збирає докази так, щоб вони не розвалилися в суді. Сьогодні в Україні тільки НАБУ, САП і ВАКС викривають бариг і корупціонерів. Їх штат не такий великий, щоб розслідувати кожен злочин. Тим більше Верховний Головнокомандувач, який восьмий рік в порушення ст.103 Конституції України, виконує обов'язки президента навмисне не збільшив штав суддів ВАКС, хоча це пряма вимога ЄС при наданні нам кредитів. і допомоги.
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11.06.2026 09:59 Ответить
Угу..Якб його перехопило НАБУ,то віе би перетворився з Веселого на зажуреного.
З.І.
Хоча...В умовах війни таких Веселих ,імхо,треба перетворювать на "зажмурених".
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11.06.2026 09:26 Ответить
Мені здається, що скоріше його замжурять в СБУ, щоб не видав тайни про дружбана міндіча і цукермана і звичайно невідомого Вову. Приклади є, наприклад Кірєєв. Дениса Кірєєва у березні 2022 року вбили співробітники Служби безпеки України (СБУ) під час затримання. Це підтвердив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, зазначивши, що розвідник загинув у службовому автомобілі СБУ.
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11.06.2026 10:17 Ответить
Чому СБУ влізло в цю справу? Щоб злити її!
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11.06.2026 10:00 Ответить
Так, бо там проходить організатор схем мародерства українців.
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11.06.2026 10:25 Ответить
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11.06.2026 10:36 Ответить
судячі з фото ,можно зауважити , коли кажуть , шо Боги помічають характерними рисами обличча людей , які мають схибну совість , в 19 році ,ці позначкі Богів , українське суспільство проігнорувало ...
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11.06.2026 11:05 Ответить
Вчасно перехопили?
Мабуть якийсь кріт працює в набу на цю банду.
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11.06.2026 09:12 Ответить
Всі "кроти" - в ОПі.
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11.06.2026 09:38 Ответить
Рейтинг опи 61%!
Крадемо далі!
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11.06.2026 10:01 Ответить
Не потрібно мати ніяких "кротів", коли при розгляді справи в суді адвокати шушери затриманих мають можливість прослухати докази, серед яких і плівки.
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11.06.2026 10:26 Ответить
Он слішком много знал...(с)..
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11.06.2026 09:16 Ответить
весело..
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11.06.2026 09:18 Ответить
Шо мішає НАБУ взяти за яйця Татарова - після цієї перетрубації в ОПі - він там не останій чел
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11.06.2026 09:18 Ответить
Хлопа нужно спасти пока не дал показания в Набу на своих квартальных подельников.
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11.06.2026 09:20 Ответить
Там пів сбу краде разом з кварталом.
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11.06.2026 09:27 Ответить
Випередили набу,щоб там не наговорив?
Втім,чому само набо затягувало дії,як з ермом- ото питання...
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11.06.2026 09:23 Ответить
Тепер бізнесмен Василь буде невеселий.😂
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11.06.2026 09:23 Ответить
Сховають і буде поряд з Бенею котлети їсти...поки не розвиднится...В там - на волю до мільярдів і схованок...Мовчання - золото! Реальне....
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11.06.2026 09:29 Ответить
заховали і будуть охороняти, разом з Кал-а-мойським, за кошти платників податків, бо вова -найвеличніший і про нього погано говорити не можна. Он СБУ лоханулось і Мендель наговорила на свого співплемінника по вірі такого, що Люся арестович занервував...
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11.06.2026 09:29 Ответить
ЗЕлупа дав команду своїм опрічнікам затримати цього Веселого, щоб не потрапив до НАБУ та САП, згодом (як Татаров у справі будинків для Нацгвардії, якого відмазало СБУ) буде гуляти вільним соколом ні в чьом нє вінаватим...
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11.06.2026 09:39 Ответить
Це і є характеристикою клоунократії. Ось така у нас зараз держава !!! Слава великому ЗЄ і 73% ідіотів. І хай будуть веселими міндічі з цукерманами !!!
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11.06.2026 09:39 Ответить
Я не розумію, як при такому порядочному, честнєйшему пареньку від наріду 73%, невідомому з плівок Міндіча Вови, з'явився "смотрящий" за Сенс-Банком? Це ж не "барига".., хоча при ньому такого безпредєла не творилося, а навпаки разом з Гонтерєвої вичистили всі банки. А простой мальчік від наріду весь той бруд поступово повернув в кожен банк. Чомусь знаючи про гарні і позитивні новини з марафону мушу вважати, що це російське ФПСО, яке розповсюджують оті порохотоби, щоб дорватися до корита.
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11.06.2026 09:54 Ответить
Вася, що ти накоїв? чи ти був жертвою заговору? а мама тобі говорила, не зв,язуйся з поганцями, бо й сам ним станеш.
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11.06.2026 09:57 Ответить
Вот он за всех ответит.
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11.06.2026 09:59 Ответить
Переймайте Василя, що дівок розвеселя!
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11.06.2026 10:20 Ответить
спасті сматрячєхо васю вісьо ЛОХА - ета нам падсілу
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11.06.2026 10:23 Ответить
Питання до СБУ - а за чим був "смотрящим" ваш генерал Вітюк? "Смотрєл" як його дружина надавала комусь "консультації" за мільйони грн на місяць?
Не хочете його затримати, чи своїх не можна?
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11.06.2026 10:38 Ответить
Заховали від НАБУ : яким боком економічні махінації стали сферою інтересів СБУ?
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11.06.2026 10:53 Ответить
 
 