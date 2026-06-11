СБУ задержала бизнесмена Василия Веселого, который фигурирует на "пленках Миндича", - СМИ
Служба безопасности Украины задержала бизнесмена Василия Веселого, которого СМИ называли "смотрящим" за "Сенс Банком" от ОП.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Пока детали задержания неизвестны.
Что известно о Веселом?
- Ранее "Украинская правда" сообщала, что на "пленках Миндича" Веселый обсуждал с Александром Цукерманом, фигурантом "Миндичгейта", как именно получить контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины "Карпатнафтохимом".
В записях также говорится, что состав наблюдательного совета государственного "Сенс Банка", назначенный 18 июня 2025 года, за более чем месяц до этого обсуждали фигуранты дела "Мидас". В телефонном разговоре от 9 мая 2025 года Василий Веселый — советник руководителя "Сенс Банка", которого собеседники УП называли "смотрящим" от Офиса президента — озвучил список желательных членов наблюдательного совета банка.
О брате
В ходе расследования УП в 2024 году Веселый отрицал, что имеет связи в Офисе президента, а правительственный квартал посещает, потому что "там живет". Также он заявил, что его брат Андрей Веселый приобрел долю в "Карпатнафтохим" за "свои средства".
Впоследствии наблюдательный совет "Сенс Банка" заявил, что провел внутренний аудит, который не выявил фактов предоставления преференций, применения нестандартных условий обслуживания или нарушения внутренних процедур банка в отношении лиц и связанных с ними компаний, упомянутых в материалах.
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З.І.
Хоча...В умовах війни таких Веселих ,імхо,треба перетворювать на "зажмурених".
Мабуть якийсь кріт працює в набу на цю банду.
Крадемо далі!
Втім,чому само набо затягувало дії,як з ермом- ото питання...
Не хочете його затримати, чи своїх не можна?