"Сенс Банк" уже в этом году должен быть приватизирован, - Зеленский

Государственный "Сенс Банк" должен быть приватизирован в 2026 году. Ранее в опубликованных "пленках Миндича" говорилось, что фигуранты коррупционного дела "Мидас" обсуждали состав Наблюдательного совета банка.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

"Отдельно обсудили и работу государственных банков: нужна либерализация банковской сферы и расширение предпринимательских возможностей. Что касается "Сенс Банка", уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован", - заявил он.

Кадровые изменения

Также обсудили кадровые вопросы, требующие решения. В частности, в ближайшее время Кабинет Министров Украины проведет изменения на уровне заместителей министров.

"Важно, чтобы была эффективная коммуникация с парламентариями и по поводу вакантных должностей министров.

Должна быть оперативно проведена и перезагрузка определенных государственных предприятий. Необходим прозрачный и профессиональный конкурс на должность нового руководителя компании "Леса Украины", и в целом отрасль нуждается в новых подходах – более современных, чистых и способных поддержать доходы государства.

Поручил премьер-министру ускорить процессы изменений в государственных энергетических компаниях, прежде всего в "Энергоатоме". Уже сформирован новый наблюдательный совет компании, и должно быть ускорено избрание наблюдательным советом нового руководителя компании – для этого есть все необходимые инструменты и полномочия", – сообщил Зеленский.

