"Сенс Банк" уже в этом году должен быть приватизирован, - Зеленский

Зеленский и Свириденко

Государственный "Сенс Банк" должен быть приватизирован в 2026 году. Ранее в опубликованных "пленках Миндича" говорилось, что фигуранты коррупционного дела "Мидас" обсуждали состав Наблюдательного совета банка.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

"Отдельно обсудили и работу государственных банков: нужна либерализация банковской сферы и расширение предпринимательских возможностей. Что касается "Сенс Банка", уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован", - заявил он.

Кадровые изменения 

Также обсудили кадровые вопросы, требующие решения. В частности, в ближайшее время Кабинет Министров Украины проведет изменения на уровне заместителей министров.

"Важно, чтобы была эффективная коммуникация с парламентариями и по поводу вакантных должностей министров.

Должна быть оперативно проведена и перезагрузка определенных государственных предприятий. Необходим прозрачный и профессиональный конкурс на должность нового руководителя компании "Леса Украины", и в целом отрасль нуждается в новых подходах – более современных, чистых и способных поддержать доходы государства.

Поручил премьер-министру ускорить процессы изменений в государственных энергетических компаниях, прежде всего в "Энергоатоме". Уже сформирован новый наблюдательный совет компании, и должно быть ускорено избрание наблюдательным советом нового руководителя компании – для этого есть все необходимые инструменты и полномочия", – сообщил Зеленский.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+6
Кому є Сенс віддати - з Міндічем консультувався?
показать весь комментарий
06.05.2026 16:29 Ответить
+5
Цікаво хто ж його і за які копійки тепер приватизує, Міндіч, чи Єрмак?
показать весь комментарий
06.05.2026 16:32 Ответить
+5
мова йде про приватизацію націоналізованого банку.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:32 Ответить
З 22 липня 2023 року 100% акцій Sense Bank (Сенс Банк) належить державі Україна в особі Міністерства фінансів. Банк було націоналізовано (колишній Альфа-Банк) через санкції проти попередніх російських власників.
----------
Куда ещё дальше национализировать? Или МинФин частная лавочка?
показать весь комментарий
06.05.2026 16:29 Ответить
Ааа, туплю. Сорри.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:34 Ответить
Мишпуха на хазі все порішала.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:31 Ответить
Ермаку )))
показать весь комментарий
06.05.2026 16:35 Ответить
навіть якщо його приватизують, то краще після того ще пару років не мати з ним справи через їхній ******** на всю голову фінмоніторінг.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:30 Ответить
в Україні всі банки іпануті на всю голову) одні й ті самі крадуни обкрадають один банк ..потім засновують інший)
показать весь комментарий
06.05.2026 20:59 Ответить
ніт, не всі.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:07 Ответить
ахметов пінчук, а ну швидко підігнали підставні прізвища!
лялька з рукою у сраці істерить, та дригає ніжками.....
показать весь комментарий
06.05.2026 16:31 Ответить
Богдан Андрюха
показать весь комментарий
06.05.2026 16:45 Ответить
А ти тут до чого? Чого пхаєшь своє рило не в свої справи. Хоча логіка є. Продуть і кінці в воду. Шуай хто там кошти відмивав і для кого.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:32 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2026 16:33 Ответить
Миндичу віддасть чи собі забере??
показать весь комментарий
06.05.2026 16:35 Ответить
Скумбрії
показать весь комментарий
06.05.2026 16:58 Ответить
В свете последних событий- уйдет Тигипко).
показать весь комментарий
06.05.2026 16:35 Ответить
Для іудеїв приватизація ЗМІ та банків пріоритет щоб грабувати і промивати мізки гоям.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:35 Ответить
Це перша реакція вови НА ПЛІВКИ ЗЄмафіозного сходняка?
показать весь комментарий
06.05.2026 16:37 Ответить
стюардеса стала унітазом ,на який він таки реактивно вис..ався ? На четвертий день ...
показать весь комментарий
06.05.2026 16:39 Ответить
Анекдот -
-Ти хоча б знаєш , вова , різницю між унітазом та роялем?
-Довго думав, одягаючи штанці: -"НІ! "
-То як тебе можна було пускати в ПРезики? Ой вибач... В президенти ...
показать весь комментарий
06.05.2026 16:43 Ответить
досить непорнографічна фотка, як для такої новини..
показать весь комментарий
06.05.2026 16:41 Ответить
В якому місці треба сміятись? Чи він вже фахівець з банків? Я думав він тільки юрист, а він мабуть і за пілота зможе. Унікальний!
показать весь комментарий
06.05.2026 16:45 Ответить
.. і кінці у воду .
показать весь комментарий
06.05.2026 16:51 Ответить
Маланцы страх потеряли совсем! В только опубликованных записях бандиты обговаривают приватизацию Сенс банка, как через пару дней зедрот объявляет о необходимости его приватизации. Под себя гребет, для удобства гешефтов
показать весь комментарий
06.05.2026 16:55 Ответить
Приватизація банків- не смішите- держава весь час покривала так звані збитки банків тоб то не тільки збитки а і крадіжки власників, звізно вкладникам по курсу 1 до 3, а власникам попередньо 1 до 1 через рефінанс- це така узаконена піраміда- тоді хай вже в державі остається.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:56 Ответить
банки тримають державу як -лоха) через ОВДП . держава гарантує банкам 30% річних -прибутку.
показать весь комментарий
06.05.2026 21:03 Ответить
за спинами мудь дічя й цюкєрьмана маячать клоун, ти гібкій і смвлянськє, всі бохоізбраннийє
показать весь комментарий
06.05.2026 17:08 Ответить
міндіч "зегаварі"-"давай виставляй к ,,, уям цей банк на прватизацію, поки ти не вляпався в лайно"
показать весь комментарий
06.05.2026 17:36 Ответить
Тобто, усе як і було сказано... на плывках? "вова", здавайся, сук@
показать весь комментарий
06.05.2026 17:50 Ответить
а нащо було взагалі його створювати? Що, в держави нема проблем з Ощадом, Приватом, Ексім, Газбанком та багатьма іншими державними?
показать весь комментарий
06.05.2026 18:20 Ответить
Ким, Міндічем?
показать весь комментарий
06.05.2026 18:38 Ответить
За 30 років незалежності нічого не змінюється. Це дає підстави їм сміятися, а інколи й відверто глузувати з нас. Керівництво окремих банків - візьмімо Sense Bank чи ПриватБанк - фактично розграбовує установи, що призводить до банкрутства. Під гаслом «порятунку вкладників» держава бере банк на баланс , і він стає державним. А все державне перетворюється на воронку, куди зникають кошти.
Спочатку Національний банк України допускає таку ситуацію: складно повірити, що регулятор не бачить багаторічного використання банку як приватної «годівниці» його власниками. Тоді постає питання про цінність самого регулятора. Далі банк переходить у державну власність - і знову стає каналом для витоку грошей. Реального бажання вирішувати проблему немає.
Для порівняння - ситуація в Литва. Існував банк Snoras. Його керівництво та власників звинуватили у зв'язках із Росією, після чого банк закрили. Усі вкладники отримали свої кошти - без винятків і без судових процесів. Спрацював механізм гарантування вкладів: банк сплачує внески, держава гарантує повернення коштів у разі проблем. Держава виконала зобов'язання - і банк ліквідували. Історія на цьому завершилась.
В Україні ж подібні ситуації перетворюються на тривалу «годівницю» для різних груп. У цьому й полягає різниця між Україною та Литвою.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:41 Ответить
 
 