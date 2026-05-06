"Сенс Банк" уже в этом году должен быть приватизирован, - Зеленский
Государственный "Сенс Банк" должен быть приватизирован в 2026 году. Ранее в опубликованных "пленках Миндича" говорилось, что фигуранты коррупционного дела "Мидас" обсуждали состав Наблюдательного совета банка.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
"Отдельно обсудили и работу государственных банков: нужна либерализация банковской сферы и расширение предпринимательских возможностей. Что касается "Сенс Банка", уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован", - заявил он.
Кадровые изменения
Также обсудили кадровые вопросы, требующие решения. В частности, в ближайшее время Кабинет Министров Украины проведет изменения на уровне заместителей министров.
"Важно, чтобы была эффективная коммуникация с парламентариями и по поводу вакантных должностей министров.
Должна быть оперативно проведена и перезагрузка определенных государственных предприятий. Необходим прозрачный и профессиональный конкурс на должность нового руководителя компании "Леса Украины", и в целом отрасль нуждается в новых подходах – более современных, чистых и способных поддержать доходы государства.
Поручил премьер-министру ускорить процессы изменений в государственных энергетических компаниях, прежде всего в "Энергоатоме". Уже сформирован новый наблюдательный совет компании, и должно быть ускорено избрание наблюдательным советом нового руководителя компании – для этого есть все необходимые инструменты и полномочия", – сообщил Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", в которых фигурант "Мидаса" Цукерман и "смотрящий" от ОП Веселый обсуждали назначения в Наблюдательный совет "Сенс Банка".
Куда ещё дальше национализировать? Или МинФин частная лавочка?
Спочатку Національний банк України допускає таку ситуацію: складно повірити, що регулятор не бачить багаторічного використання банку як приватної «годівниці» його власниками. Тоді постає питання про цінність самого регулятора. Далі банк переходить у державну власність - і знову стає каналом для витоку грошей. Реального бажання вирішувати проблему немає.
Для порівняння - ситуація в Литва. Існував банк Snoras. Його керівництво та власників звинуватили у зв'язках із Росією, після чого банк закрили. Усі вкладники отримали свої кошти - без винятків і без судових процесів. Спрацював механізм гарантування вкладів: банк сплачує внески, держава гарантує повернення коштів у разі проблем. Держава виконала зобов'язання - і банк ліквідували. Історія на цьому завершилась.
В Україні ж подібні ситуації перетворюються на тривалу «годівницю» для різних груп. У цьому й полягає різниця між Україною та Литвою.