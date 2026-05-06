"Сенс Банк" уже цього року повинен бути приватизований, - Зеленський

Державний "Сенс Банк" має бути приватизований у 2026 році. Раніше на опублікованих "плівках Міндіча" йдеться, що фігуранти корупційної справи "Мідас" обговорювали склад Наглядової ради банку.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з прем'єркою Юлією Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Окремо обговорили й роботу державних банків: потрібна лібералізація банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей. Що стосується "Сенс Банк", уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований", - заявив він.

Кадрові зміни 

Також обговорили кадрові питання, які потребують вирішення. Зокрема, найближчим часом Кабінет Міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів.

"Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями й стосовно вакантних посад міністрів.

Має бути оперативно проведене і перезавантаження визначених державних підприємств. Потрібен прозорий та фаховий конкурс на посаду нового керівника компанії "Ліси України", і в цілому галузь потребує нових підходів – більш сучасних, чистих і здатних підтримати доходи держави.

Доручив Премʼєр-міністру пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім в "Енергоатомі". Уже сформована нова наглядова рада компанії, і повинно бути прискорене обрання наглядовою радою нового керівника компанії – для цього є всі необхідні інструменти та повноваження" - повідомив Зеленський.

Кому є Сенс віддати - з Міндічем консультувався?
06.05.2026 16:29 Відповісти
Цікаво хто ж його і за які копійки тепер приватизує, Міндіч, чи Єрмак?
06.05.2026 16:32 Відповісти
мова йде про приватизацію націоналізованого банку.
06.05.2026 16:32 Відповісти
З 22 липня 2023 року 100% акцій Sense Bank (Сенс Банк) належить державі Україна в особі Міністерства фінансів. Банк було націоналізовано (колишній Альфа-Банк) через санкції проти попередніх російських власників.
Куда ещё дальше национализировать? Или МинФин частная лавочка?
06.05.2026 16:29 Відповісти
мова йде про приватизацію націоналізованого банку.
06.05.2026 16:32 Відповісти
Ааа, туплю. Сорри.
06.05.2026 16:34 Відповісти
Кому є Сенс віддати - з Міндічем консультувався?
06.05.2026 16:29 Відповісти
Мишпуха на хазі все порішала.
06.05.2026 16:31 Відповісти
Ермаку )))
06.05.2026 16:35 Відповісти
навіть якщо його приватизують, то краще після того ще пару років не мати з ним справи через їхній ******** на всю голову фінмоніторінг.
06.05.2026 16:30 Відповісти
в Україні всі банки іпануті на всю голову) одні й ті самі крадуни обкрадають один банк ..потім засновують інший)
06.05.2026 20:59 Відповісти
ніт, не всі.
06.05.2026 23:07 Відповісти
ахметов пінчук, а ну швидко підігнали підставні прізвища!
лялька з рукою у сраці істерить, та дригає ніжками.....
06.05.2026 16:31 Відповісти
Цікаво хто ж його і за які копійки тепер приватизує, Міндіч, чи Єрмак?
06.05.2026 16:32 Відповісти
Богдан Андрюха
06.05.2026 16:45 Відповісти
А ти тут до чого? Чого пхаєшь своє рило не в свої справи. Хоча логіка є. Продуть і кінці в воду. Шуай хто там кошти відмивав і для кого.
06.05.2026 16:32 Відповісти
06.05.2026 16:33 Відповісти
Миндичу віддасть чи собі забере??
06.05.2026 16:35 Відповісти
Скумбрії
06.05.2026 16:58 Відповісти
В свете последних событий- уйдет Тигипко).
06.05.2026 16:35 Відповісти
Для іудеїв приватизація ЗМІ та банків пріоритет щоб грабувати і промивати мізки гоям.
06.05.2026 16:35 Відповісти
Це перша реакція вови НА ПЛІВКИ ЗЄмафіозного сходняка?
06.05.2026 16:37 Відповісти
стюардеса стала унітазом ,на який він таки реактивно вис..ався ? На четвертий день ...
06.05.2026 16:39 Відповісти
Анекдот -
-Ти хоча б знаєш , вова , різницю між унітазом та роялем?
-Довго думав, одягаючи штанці: -"НІ! "
-То як тебе можна було пускати в ПРезики? Ой вибач... В президенти ...
06.05.2026 16:43 Відповісти
досить непорнографічна фотка, як для такої новини..
06.05.2026 16:41 Відповісти
В якому місці треба сміятись? Чи він вже фахівець з банків? Я думав він тільки юрист, а він мабуть і за пілота зможе. Унікальний!
06.05.2026 16:45 Відповісти
.. і кінці у воду .
06.05.2026 16:51 Відповісти
Маланцы страх потеряли совсем! В только опубликованных записях бандиты обговаривают приватизацию Сенс банка, как через пару дней зедрот объявляет о необходимости его приватизации. Под себя гребет, для удобства гешефтов
06.05.2026 16:55 Відповісти
Приватизація банків- не смішите- держава весь час покривала так звані збитки банків тоб то не тільки збитки а і крадіжки власників, звізно вкладникам по курсу 1 до 3, а власникам попередньо 1 до 1 через рефінанс- це така узаконена піраміда- тоді хай вже в державі остається.
06.05.2026 16:56 Відповісти
банки тримають державу як -лоха) через ОВДП . держава гарантує банкам 30% річних -прибутку.
06.05.2026 21:03 Відповісти
за спинами мудь дічя й цюкєрьмана маячать клоун, ти гібкій і смвлянськє, всі бохоізбраннийє
06.05.2026 17:08 Відповісти
міндіч "зегаварі"-"давай виставляй к ,,, уям цей банк на прватизацію, поки ти не вляпався в лайно"
06.05.2026 17:36 Відповісти
Тобто, усе як і було сказано... на плывках? "вова", здавайся, сук@
06.05.2026 17:50 Відповісти
а нащо було взагалі його створювати? Що, в держави нема проблем з Ощадом, Приватом, Ексім, Газбанком та багатьма іншими державними?
06.05.2026 18:20 Відповісти
Ким, Міндічем?
06.05.2026 18:38 Відповісти
За 30 років незалежності нічого не змінюється. Це дає підстави їм сміятися, а інколи й відверто глузувати з нас. Керівництво окремих банків - візьмімо Sense Bank чи ПриватБанк - фактично розграбовує установи, що призводить до банкрутства. Під гаслом «порятунку вкладників» держава бере банк на баланс , і він стає державним. А все державне перетворюється на воронку, куди зникають кошти.
Спочатку Національний банк України допускає таку ситуацію: складно повірити, що регулятор не бачить багаторічного використання банку як приватної «годівниці» його власниками. Тоді постає питання про цінність самого регулятора. Далі банк переходить у державну власність - і знову стає каналом для витоку грошей. Реального бажання вирішувати проблему немає.
Для порівняння - ситуація в Литва. Існував банк Snoras. Його керівництво та власників звинуватили у зв'язках із Росією, після чого банк закрили. Усі вкладники отримали свої кошти - без винятків і без судових процесів. Спрацював механізм гарантування вкладів: банк сплачує внески, держава гарантує повернення коштів у разі проблем. Держава виконала зобов'язання - і банк ліквідували. Історія на цьому завершилась.
В Україні ж подібні ситуації перетворюються на тривалу «годівницю» для різних груп. У цьому й полягає різниця між Україною та Литвою.
06.05.2026 19:41 Відповісти
 
 