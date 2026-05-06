"Сенс Банк" уже цього року повинен бути приватизований, - Зеленський
Державний "Сенс Банк" має бути приватизований у 2026 році. Раніше на опублікованих "плівках Міндіча" йдеться, що фігуранти корупційної справи "Мідас" обговорювали склад Наглядової ради банку.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з прем'єркою Юлією Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Окремо обговорили й роботу державних банків: потрібна лібералізація банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей. Що стосується "Сенс Банк", уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований", - заявив він.
Кадрові зміни
Також обговорили кадрові питання, які потребують вирішення. Зокрема, найближчим часом Кабінет Міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів.
"Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями й стосовно вакантних посад міністрів.
Має бути оперативно проведене і перезавантаження визначених державних підприємств. Потрібен прозорий та фаховий конкурс на посаду нового керівника компанії "Ліси України", і в цілому галузь потребує нових підходів – більш сучасних, чистих і здатних підтримати доходи держави.
Доручив Премʼєр-міністру пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім в "Енергоатомі". Уже сформована нова наглядова рада компанії, і повинно бути прискорене обрання наглядовою радою нового керівника компанії – для цього є всі необхідні інструменти та повноваження" - повідомив Зеленський.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", в яких фігурант "Мідасу" Цукерман та "смотрящий" від ОП Веселий обговорювали призначення в Наглядову раду "Сенс Банку".
Спочатку Національний банк України допускає таку ситуацію: складно повірити, що регулятор не бачить багаторічного використання банку як приватної «годівниці» його власниками. Тоді постає питання про цінність самого регулятора. Далі банк переходить у державну власність - і знову стає каналом для витоку грошей. Реального бажання вирішувати проблему немає.
Для порівняння - ситуація в Литва. Існував банк Snoras. Його керівництво та власників звинуватили у зв'язках із Росією, після чого банк закрили. Усі вкладники отримали свої кошти - без винятків і без судових процесів. Спрацював механізм гарантування вкладів: банк сплачує внески, держава гарантує повернення коштів у разі проблем. Держава виконала зобов'язання - і банк ліквідували. Історія на цьому завершилась.
В Україні ж подібні ситуації перетворюються на тривалу «годівницю» для різних груп. У цьому й полягає різниця між Україною та Литвою.