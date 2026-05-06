"Сенс Банк" уже цього року повинен бути приватизований, - Зеленський

Державний "Сенс Банк" має бути приватизований у 2026 році. Раніше на опублікованих "плівках Міндіча" йдеться, що фігуранти корупційної справи "Мідас" обговорювали склад Наглядової ради банку.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з прем'єркою Юлією Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Окремо обговорили й роботу державних банків: потрібна лібералізація банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей. Що стосується "Сенс Банк", уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований", - заявив він.

Кадрові зміни

Також обговорили кадрові питання, які потребують вирішення. Зокрема, найближчим часом Кабінет Міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів.

"Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями й стосовно вакантних посад міністрів.

Має бути оперативно проведене і перезавантаження визначених державних підприємств. Потрібен прозорий та фаховий конкурс на посаду нового керівника компанії "Ліси України", і в цілому галузь потребує нових підходів – більш сучасних, чистих і здатних підтримати доходи держави.

Доручив Премʼєр-міністру пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім в "Енергоатомі". Уже сформована нова наглядова рада компанії, і повинно бути прискорене обрання наглядовою радою нового керівника компанії – для цього є всі необхідні інструменти та повноваження" - повідомив Зеленський.

