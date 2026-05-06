"Смотрящий" від ОП Веселий впливав на рішення фінмону "Сенс Банку" щодо низки операторів грального бізнесу, - Железняк

Бізнесмен Василь Веселий, якого ЗМІ називають смотрящим" за "Сенс Банком" від ОП, впливав на рішення фінансового моніторингу банку щодо низки операторів грального бізнесу.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Окрім стандартних історій потенційної корупції в держбанках (кредити, закупівлі софту, реструкт боргів) є у мене ще одна гіпотеза:

це перестановка грошей. В тому числі під виглядом закупівля запчастин на дрони.

інкасація. Що в такому обʼємі дає цікавий потік кешу

Ну і ряд моїх джерел точно говорять, що Веселий впливав на рішення фінмону банку по ряду операторів грального бізнесу. Але є відчуття, що це чисто окрема частина підробітку", - зазначив парламентар.

Водночас, пише Железняк, ізаписів можна побачити що і сам Міндіч довіряв "Сенс Банку".

"Станом на липень там з одного фрагмента обговорювали його власні на рахунках "500 тис $ та 150 тис євро" у Сенсі", - підсумував він.

Дивіться: НАБУ все надо отправить на фронт: розмова фігурантів "Міндічгейту" Цукермана та Фурсенка. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", в яких фігурант "Мідасу" Цукерман та "смотрящий" від ОП Веселий обговорювали призначення в Наглядову раду "Сенс Банку".

Читайте: Оприлюднено нові "плівки Міндіча": обговорюють заміну Уряду, посла США та загадковий проєкт "23". ВIДЕО