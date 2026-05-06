"Смотрящий" від ОП Веселий впливав на рішення фінмону "Сенс Банку" щодо низки операторів грального бізнесу, - Железняк

Бізнесмен Василь Веселий, якого ЗМІ називають смотрящим" за "Сенс Банком" від ОП, впливав на рішення фінансового моніторингу банку щодо низки операторів грального бізнесу.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Окрім стандартних історій потенційної корупції в держбанках (кредити, закупівлі софту, реструкт боргів) є у мене ще одна гіпотеза:

  • це перестановка грошей. В тому числі під виглядом закупівля запчастин на дрони.
  • інкасація. Що в такому обʼємі дає цікавий потік кешу

Ну і ряд моїх джерел точно говорять, що Веселий впливав на рішення фінмону банку по ряду операторів грального бізнесу. Але є відчуття, що це чисто окрема частина підробітку", - зазначив парламентар.

Водночас, пише Железняк, ізаписів можна побачити що і сам Міндіч довіряв "Сенс Банку".

"Станом на липень там з одного фрагмента обговорювали його власні на рахунках "500 тис $ та 150 тис євро" у Сенсі", - підсумував він.

Що передувало?

Веселий.....В чого йому сумувати?? А хто з СБУ "смотрящій" вирахували?? Так спитайте....
06.05.2026 14:33 Відповісти
хммм....
у нас в країні існують правоохоронні органи?
де, той зелений дегенерат 100%, що прийде до кожного?
06.05.2026 14:38 Відповісти
Ага, веселий цукерман. й... т... м... !!!!
06.05.2026 15:41 Відповісти
фінмон Сенс-банку ******** на всю голову. Нікому не рекомендую через це мати справу з Сенс-банком.
06.05.2026 19:09 Відповісти
 
 