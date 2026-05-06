Новости Миндичгейт Новые пленки Миндича
"Смотрящий" от ОП Веселый влиял на решения финмона "Сенс Банка" в отношении ряда операторов игорного бизнеса, - Железняк

Сенс Банк: как Веселый мог влиять на финмон Сенс Банка?

Бизнесмен Василий Веселый, которого СМИ называют "смотрящим" за "Сенс Банком" от ОП, оказывал влияние на решения финансового мониторинга банка в отношении ряда операторов игорного бизнеса.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Помимо стандартных историй о потенциальной коррупции в госбанках (кредиты, закупки софта, реструктуризация долгов) у меня есть еще одна гипотеза:

  • Это перестановка денег. В том числе - под видом закупки запчастей для дронов.
  • Инкассация. Что в таком объеме дает интересный поток наличных.

Ну и ряд моих источников точно говорят, что Веселый влиял на решения финансового мониторинга банка по ряду операторов игорного бизнеса. Но есть ощущение, что это - чисто отдельная часть подработки", - отметил парламентарий.

В то же время, пишет Железняк, из записей видно, что и сам Миндич доверял "Сенс Банку".

"По состоянию на июль там в одном фрагменте обсуждали его собственные средства на счетах "500 тыс. долларов и 150 тыс. евро" в Сенсе", - подытожил он.

Что предшествовало?

Веселий.....В чого йому сумувати?? А хто з СБУ "смотрящій" вирахували?? Так спитайте....
06.05.2026 14:33 Ответить
хммм....
у нас в країні існують правоохоронні органи?
де, той зелений дегенерат 100%, що прийде до кожного?
06.05.2026 14:38 Ответить
Ага, веселий цукерман. й... т... м... !!!!
06.05.2026 15:41 Ответить
фінмон Сенс-банку ******** на всю голову. Нікому не рекомендую через це мати справу з Сенс-банком.
06.05.2026 19:09 Ответить
 
 