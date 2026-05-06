"Смотрящий" от ОП Веселый влиял на решения финмона "Сенс Банка" в отношении ряда операторов игорного бизнеса, - Железняк
Бизнесмен Василий Веселый, которого СМИ называют "смотрящим" за "Сенс Банком" от ОП, оказывал влияние на решения финансового мониторинга банка в отношении ряда операторов игорного бизнеса.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Помимо стандартных историй о потенциальной коррупции в госбанках (кредиты, закупки софта, реструктуризация долгов) у меня есть еще одна гипотеза:
- Это перестановка денег. В том числе - под видом закупки запчастей для дронов.
- Инкассация. Что в таком объеме дает интересный поток наличных.
Ну и ряд моих источников точно говорят, что Веселый влиял на решения финансового мониторинга банка по ряду операторов игорного бизнеса. Но есть ощущение, что это - чисто отдельная часть подработки", - отметил парламентарий.
В то же время, пишет Железняк, из записей видно, что и сам Миндич доверял "Сенс Банку".
"По состоянию на июль там в одном фрагменте обсуждали его собственные средства на счетах "500 тыс. долларов и 150 тыс. евро" в Сенсе", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", в которых фигурант "Мидаса" Цукерман и "смотрящий" от ОП Веселый обсуждали назначение в Наблюдательный совет "Сенс Банка".
у нас в країні існують правоохоронні органи?
де, той зелений дегенерат 100%, що прийде до кожного?