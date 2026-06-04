"Сенс Банк" заявив, що не знайшов порушень від фігурантів "плівок Міндіча". Що відбувається з банком?

Наглядова рада державного "Сенс Банку" завершила внутрішній аудит, ініційований у зв'язку з інформацією, що була оприлюднена під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, матеріалами розслідувань Національного антикорупційного бюро та журналістськими публікаціями, відомими як "плівки Міндіча".

Як повідомили в банку, внутрішній аудит не встановив фактів надання преференцій, застосування нестандартних умов обслуговування чи порушення внутрішніх процедур банку "щодо осіб та пов'язаних із ними компаній, які згадувалися у відповідних матеріалах".

"Перевірка охопила всі операції зазначених осіб за період з 23 липня 2023 року – дати переходу банку у державну власність – до теперішнього часу. Внутрішній аудит підтвердив, що умови надання фінансових послуг відповідали ринковим, а процеси обслуговування та договірні відносини здійснювалися відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України", – сказано в повідомленні.

Окрім того, у фінустанові зазначили, що банк не здійснював і не здійснює кредитування чи інших форм фінансування ТОВ "Файєр Поінт" та ТОВ "Карпатнафтохім".

Результати внутрішнього аудиту передали акціонеру та регулятору.

Зовнішня перевірка

При цьому аглядова рада "Сенс Банку" ініціювала незалежну зовнішню перевірку із залученням міжнародної аудиторської компанії.

"Предметом зовнішньої перевірки стане оцінка прозорості та належності процесів ухвалення рішень чинним складом наглядової ради з моменту її першого засідання 20 жовтня 2025 року. Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення", – пояснили в банку.

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Що відбувається із "Сенс Банком"

Як повідомлялося, на початку травня 2026 року голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко подав заяву про відсторонення від виконання своїх повноважень за власною ініціативою на період, необхідний для з'ясування всіх обставин у межах негативної інформації про банк, поширеної у медіа.

Виконання повноважень голови наглядової ради наразі покладено на Пьотра Новака – незалежного члена наглядради банку.

У травні Кабінет Міністрів України призначив незалежним членом наглядової ради державного "Сенс Банку" Міхаеля Вайнштейна, який у 2019-2023 роках був незалежним членом наглядової ради "Ощадбанку".

До того заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в справі "Мідас" заявив, що з 2012 року "Альфа-Банк", який зараз називається "Сенс Банк", активно кредитував пов'язаних осіб і мав подвійну бухгалтерію.

У листопаді минулого року голова правління державного "Сенс Банку" Олексій Ступак заперечив наявність "смотрящих" від влади у банку. Він запевнив, що колишній радник наглядової ради банку Василь Веселий, якого ЗМІ називали "смотрящим" у банку, там вже не працює.

На початку травня 2026 року стало відомо, що українські бізнесмени та брати Андрій та Василь Веселі завдяки своїм зв'язкам із Андрієм Єрмаком отримали державний контроль над "Сенс Банком" та зайшли в склад власників, акціонерів "Карпатнафтохіма" саме в інтересах ексголови Офісу президента.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що державний "Сенс Банк" має бути приватизований у 2026 році.

Приватизація банку

У жовтні 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій держави в АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк".

Пізніше Кабінет Міністрів затвердив Порядок залучення радника з продажу державних пакетів акцій банків.

У серпні торік Рада з фінансової стабільності підтвердила, що продаж пакетів акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку" не матиме негативного впливу на стабільність банківської системи.

У березні 2026 року Міністерство фінансів України оголосило конкурс із відбору радника з продажу пакетів акцій банків "Сенс Банк" та "Укргазбанк".