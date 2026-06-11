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Новини Міндічгейт Нові плівки Міндіча
2 071 25

СБУ затримала бізнесмена Василя Веселого, який фігурує на "плівках Міндіча", - ЗМІ

веселий

Служба безпеки України затримала бізнесмена Василя Веселого, якого ЗМІ називали "смотрящим" за "Сенс Банком" від ОП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

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Поки деталі затримання невідомі. 

Що відомо про Веселого?

  • Раніше "Українська правда" повідомляла, що на "плівках Міндіча" Веселий обговорював з Олександром Цукерманом, фігурантом "Міндічгейту", як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".

На записах також ідеться, що склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас". У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Василь Веселий — радник керівника "Сенс Банку", якого співрозмовники УП називали "смотрящим" від Офісу президента — озвучив список бажаних членів наглядової ради банку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Смотрящий" від ОП Веселий впливав на рішення фінмону "Сенс Банку" щодо низки операторів грального бізнесу, - Железняк

Про брата

У ході розслідування УП у 2024 році Веселий заперечив, що має знайомства в Офісі президента, а урядовий квартал відвідує, бо "там живе". Також він заявив, що його брат Андрій Веселий придбав частку в "Карпатнафтохім" за "свої кошти".

Згодом наглядова рада "Сенс Банку" заявила, що провела внутрішній аудит, який не встановив фактів надання преференцій, застосування нестандартних умов обслуговування чи порушення внутрішніх процедур банку щодо людей та пов’язаних із ними компаній, які згадувались у матеріалах.

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Автор: 

затримання (4319) СБУ (13954) Міндіч Тімур (335) Сенс Банк (58)
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Топ коментарі
+19
це для того щоб НАБУ раніше неперехопило та він не розпатякав хто такий вова та зайвого про усю зелену кодлу
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11.06.2026 09:10 Відповісти
+5
Он слішком много знал...(с)..
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11.06.2026 09:16 Відповісти
+4
Вчасно перехопили?
Мабуть якийсь кріт працює в набу на цю банду.
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11.06.2026 09:12 Відповісти
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це для того щоб НАБУ раніше неперехопило та він не розпатякав хто такий вова та зайвого про усю зелену кодлу
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11.06.2026 09:10 Відповісти
Вірно на 100 відсотків. В цьому смисл *петлі* Татарова.
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11.06.2026 09:19 Відповісти
Воно так, але чому НАБУ з цим тягнуло ? Домовились?
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11.06.2026 09:24 Відповісти
Приказала ОПа.
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11.06.2026 09:37 Відповісти
Тцк і її мали на увазі.
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11.06.2026 09:59 Відповісти
НАБУ не тягнуло, а збирає докази так, щоб вони не розвалилися в суді. Сьогодні в Україні тільки НАБУ, САП і ВАКС викривають бариг і корупціонерів. Їх штат не такий великий, щоб розслідувати кожен злочин. Тим більше Верховний Головнокомандувач, який восьмий рік в порушення ст.103 Конституції України, виконує обов'язки президента навмисне не збільшив штав суддів ВАКС, хоча це пряма вимога ЄС при наданні нам кредитів. і допомоги.
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11.06.2026 09:59 Відповісти
Угу..Якб його перехопило НАБУ,то віе би перетворився з Веселого на зажуреного.
З.І.
Хоча...В умовах війни таких Веселих ,імхо,треба перетворювать на "зажмурених".
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11.06.2026 09:26 Відповісти
Чому СБУ влізло в цю справу? Щоб злити її!
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11.06.2026 10:00 Відповісти
Вчасно перехопили?
Мабуть якийсь кріт працює в набу на цю банду.
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11.06.2026 09:12 Відповісти
Всі "кроти" - в ОПі.
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11.06.2026 09:38 Відповісти
Рейтинг опи 61%!
Крадемо далі!
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11.06.2026 10:01 Відповісти
Он слішком много знал...(с)..
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11.06.2026 09:16 Відповісти
весело..
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11.06.2026 09:18 Відповісти
Шо мішає НАБУ взяти за яйця Татарова - після цієї перетрубації в ОПі - він там не останій чел
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11.06.2026 09:18 Відповісти
Хлопа нужно спасти пока не дал показания в Набу на своих квартальных подельников.
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11.06.2026 09:20 Відповісти
Там пів сбу краде разом з кварталом.
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11.06.2026 09:27 Відповісти
Випередили набу,щоб там не наговорив?
Втім,чому само набо затягувало дії,як з ермом- ото питання...
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11.06.2026 09:23 Відповісти
Тепер бізнесмен Василь буде невеселий.😂
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11.06.2026 09:23 Відповісти
Сховають і буде поряд з Бенею котлети їсти...поки не розвиднится...В там - на волю до мільярдів і схованок...Мовчання - золото! Реальне....
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11.06.2026 09:29 Відповісти
заховали і будуть охороняти, разом з Кал-а-мойським, за кошти платників податків, бо вова -найвеличніший і про нього погано говорити не можна. Он СБУ лоханулось і Мендель наговорила на свого співплемінника по вірі такого, що Люся арестович занервував...
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11.06.2026 09:29 Відповісти
ЗЕлупа дав команду своїм опрічнікам затримати цього Веселого, щоб не потрапив до НАБУ та САП, згодом (як Татаров у справі будинків для Нацгвардії, якого відмазало СБУ) буде гуляти вільним соколом ні в чьом нє вінаватим...
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11.06.2026 09:39 Відповісти
Це і є характеристикою клоунократії. Ось така у нас зараз держава !!! Слава великому ЗЄ і 73% ідіотів. І хай будуть веселими міндічі з цукерманами !!!
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11.06.2026 09:39 Відповісти
Я не розумію, як при такому порядочному, честнєйшему пареньку від наріду 73%, невідомому з плівок Міндіча Вови, з'явився "смотрящий" за Сенс-Банком? Це ж не "барига".., хоча при ньому такого безпредєла не творилося, а навпаки разом з Гонтерєвої вичистили всі банки. А простой мальчік від наріду весь той бруд поступово повернув в кожен банк. Чомусь знаючи про гарні і позитивні новини з марафону мушу вважати, що це російське ФПСО, яке розповсюджують оті порохотоби, щоб дорватися до корита.
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11.06.2026 09:54 Відповісти
Вася, що ти накоїв? чи ти був жертвою заговору? а мама тобі говорила, не зв,язуйся з поганцями, бо й сам ним станеш.
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11.06.2026 09:57 Відповісти
Вот он за всех ответит.
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11.06.2026 09:59 Відповісти
 
 