СБУ затримала бізнесмена Василя Веселого, який фігурує на "плівках Міндіча", - ЗМІ

Служба безпеки України затримала бізнесмена Василя Веселого, якого ЗМІ називали "смотрящим" за "Сенс Банком" від ОП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поки деталі затримання невідомі.

Що відомо про Веселого?

Раніше "Українська правда" повідомляла, що на "плівках Міндіча" Веселий обговорював з Олександром Цукерманом, фігурантом "Міндічгейту", як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".

На записах також ідеться, що склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас". У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Василь Веселий — радник керівника "Сенс Банку", якого співрозмовники УП називали "смотрящим" від Офісу президента — озвучив список бажаних членів наглядової ради банку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Смотрящий" від ОП Веселий впливав на рішення фінмону "Сенс Банку" щодо низки операторів грального бізнесу, - Железняк

Про брата

У ході розслідування УП у 2024 році Веселий заперечив, що має знайомства в Офісі президента, а урядовий квартал відвідує, бо "там живе". Також він заявив, що його брат Андрій Веселий придбав частку в "Карпатнафтохім" за "свої кошти".

Згодом наглядова рада "Сенс Банку" заявила, що провела внутрішній аудит, який не встановив фактів надання преференцій, застосування нестандартних умов обслуговування чи порушення внутрішніх процедур банку щодо людей та пов’язаних із ними компаній, які згадувались у матеріалах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сенс Банк" уже цього року повинен бути приватизований, - Зеленський