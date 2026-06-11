СБУ затримала бізнесмена Василя Веселого, який фігурує на "плівках Міндіча", - ЗМІ
Служба безпеки України затримала бізнесмена Василя Веселого, якого ЗМІ називали "смотрящим" за "Сенс Банком" від ОП.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.
Поки деталі затримання невідомі.
Що відомо про Веселого?
- Раніше "Українська правда" повідомляла, що на "плівках Міндіча" Веселий обговорював з Олександром Цукерманом, фігурантом "Міндічгейту", як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".
На записах також ідеться, що склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас". У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Василь Веселий — радник керівника "Сенс Банку", якого співрозмовники УП називали "смотрящим" від Офісу президента — озвучив список бажаних членів наглядової ради банку.
Про брата
У ході розслідування УП у 2024 році Веселий заперечив, що має знайомства в Офісі президента, а урядовий квартал відвідує, бо "там живе". Також він заявив, що його брат Андрій Веселий придбав частку в "Карпатнафтохім" за "свої кошти".
Згодом наглядова рада "Сенс Банку" заявила, що провела внутрішній аудит, який не встановив фактів надання преференцій, застосування нестандартних умов обслуговування чи порушення внутрішніх процедур банку щодо людей та пов’язаних із ними компаній, які згадувались у матеріалах.
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З.І.
Хоча...В умовах війни таких Веселих ,імхо,треба перетворювать на "зажмурених".
Мабуть якийсь кріт працює в набу на цю банду.
Крадемо далі!
Втім,чому само набо затягувало дії,як з ермом- ото питання...