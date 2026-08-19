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Завдання для Хмари та Сибіги - більше сили для України, - Зеленський

Зеленський прокоментував призначення Сибіги та Хмари

Президент Володимир Зеленський подякував нардепам за призначення нових голів МЗС та Міноборони.

Про це гглава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вдячний парламентарям за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко: потрібно більше сили для України. І це буде. Слава Україні!" - зазначив він.

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Що передувало?

  • 19 серпня Верховна Рада призначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ, а Євгенія Хмару - на посаду глави Міноборони.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26706) МЗС (4238) Міноборони (7278) призначення (1310) Сибіга Андрій (1103) Хмара Євгеній (48)
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Топ коментарі
+10
Тобто чим Сибіга займався весь цей час? Не відповідав займаній посаді?🤔
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19.08.2026 13:50 Відповісти
+10
Силу Сибіги вже бачили - був блідою тінню єрмака. Силу Хмари теж - був виконуючим обовʼязки Фунта в СБУ, віддавши її на поталу покладу.
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19.08.2026 13:53 Відповісти
+8
Зеленський навіть завдання для урядовців не може сформулювати. Це показує рівень його компетенції - нульовий!
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19.08.2026 13:52 Відповісти

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