1 104 34
Завдання для Хмари та Сибіги - більше сили для України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський подякував нардепам за призначення нових голів МЗС та Міноборони.
Про це гглава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Вдячний парламентарям за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко: потрібно більше сили для України. І це буде. Слава Україні!" - зазначив він.
Що передувало?
- 19 серпня Верховна Рада призначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ, а Євгенія Хмару - на посаду глави Міноборони.
Топ коментарі
+10 Besya #601314
показати весь коментар19.08.2026 13:50 Відповісти Посилання
+10 Погрібний Олександр
показати весь коментар19.08.2026 13:53 Відповісти Посилання
+8 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар19.08.2026 13:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль