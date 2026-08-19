Завдання для Хмари та Сибіги - більше сили для України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував нардепам за призначення нових голів МЗС та Міноборони.

Про це гглава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вдячний парламентарям за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко: потрібно більше сили для України. І це буде. Слава Україні!" - зазначив він.

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Що передувало?

19 серпня Верховна Рада призначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ, а Євгенія Хмару - на посаду глави Міноборони.

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