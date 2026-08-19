Головне завдання для міністра оборони Хмари - реальне налаштування системи оборони, виробництва, закупівель і постачання у військо, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав головне завдання для міністра оборони України Євгенія Хмари.

Про це президент сказав у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Головне завдання

"Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував усе необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті і для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор – на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що треба виривати коріння цієї ідеології війни.

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Вже є взаємодія Хмари і Драпатого

За словами Зеленського, Хмара своєю службою ще в "Альфі" довів, що "він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не бʼють пустими обіцянками".

Президент розраховує, що Міністерство оборони розширить простір застосування дипстрайків, разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей українським оборонним операціям та наступальним діям.

"Уже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого. Дякую за це. Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені – і будемо впевнені – у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо", - додав Зеленський.

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