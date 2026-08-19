Главная задача министра обороны Хмары - реальное налаживание системы обороны, производства, закупок и снабжения вооруженных сил, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обозначил главную задачу для министра обороны Украины Евгения Хмары.

Об этом президент заявил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

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Главная задача

"Моя главная задача для министра обороны Украины в этих условиях — это реальная настройка системы нашей обороны, системы производства и закупок, системы снабжения войск. Такая перестройка, чтобы защита жизни в Украине получала все необходимое для отражения российских ударов, для удержания позиций на фронте и для активных действий наших войск и нанесения ощутимых ударов по России в ответ на ее террор – на эту войну, на эти убийства, которые Путин фактически превратил в новую российскую идеологию", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно вырывать корни этой идеологии войны.

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Уже налажено взаимодействие Хмары и Драпатого

По словам Зеленского, Хмара своей службой еще в "Альфе" доказал, что "он не бросает слов на ветер и точно знает, что оккупантов не победят пустыми обещаниями".

Президент рассчитывает, что Министерство обороны расширит сферу применения дипломатических ударов, совместно с производителями украинского оружия обеспечит больше возможностей для защиты украинского неба и вместе с партнерами расширит возможности украинских оборонительных операций и наступательных действий.

"Уже налажено хорошее взаимодействие между Хмарой и Драпатым. Спасибо за это. Перед зимой мы в Украине должны быть уверены — и будем уверены — в нашей обороне, в наших позициях максимально, насколько это возможно", — добавил Зеленский.

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