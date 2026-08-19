Главная задача министра обороны Хмары - реальное налаживание системы обороны, производства, закупок и снабжения вооруженных сил, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обозначил главную задачу для министра обороны Украины Евгения Хмары.
Об этом президент заявил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Главная задача
"Моя главная задача для министра обороны Украины в этих условиях — это реальная настройка системы нашей обороны, системы производства и закупок, системы снабжения войск. Такая перестройка, чтобы защита жизни в Украине получала все необходимое для отражения российских ударов, для удержания позиций на фронте и для активных действий наших войск и нанесения ощутимых ударов по России в ответ на ее террор – на эту войну, на эти убийства, которые Путин фактически превратил в новую российскую идеологию", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что нужно вырывать корни этой идеологии войны.
Уже налажено взаимодействие Хмары и Драпатого
По словам Зеленского, Хмара своей службой еще в "Альфе" доказал, что "он не бросает слов на ветер и точно знает, что оккупантов не победят пустыми обещаниями".
Президент рассчитывает, что Министерство обороны расширит сферу применения дипломатических ударов, совместно с производителями украинского оружия обеспечит больше возможностей для защиты украинского неба и вместе с партнерами расширит возможности украинских оборонительных операций и наступательных действий.
"Уже налажено хорошее взаимодействие между Хмарой и Драпатым. Спасибо за это. Перед зимой мы в Украине должны быть уверены — и будем уверены — в нашей обороне, в наших позициях максимально, насколько это возможно", — добавил Зеленский.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 19 августа Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность главы Минобороны.
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