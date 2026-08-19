Мы знаем дальнейшие шаги РФ, мобилизационные планы, стратегию на осень и зиму, - Хмара. ВИДЕО

Заставить Россию пойти на мир можно только силой украинской армии, технологическими и асимметричными решениями.

Об этом заявил Евгений Хмара во время выступления в Верховной Раде после назначения на должность министра обороны, передает Цензор.НЕТ.

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Дальнейшие шаги РФ

"Против нас ведет войну сильный враг, который применяет самые коварные и жестокие методы ведения войны. Мы знаем о дальнейших шагах России, мобилизационных планах, стратегии на осень и зиму.

Будем делать все, чтобы защитить Украину, максимально уменьшить российский военный потенциал и заставить врага пойти на справедливый мир. Это задача, которую Верховный Главнокомандующий поставил перед всеми нами", - отметил Хмара.

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Синергия всех уровней

Так, он подчеркнул важность синергии всех уровней: Президента, Парламента, Правительства, Генерального штаба, Министерства обороны, боевых подразделений, производителей и партнеров. По его словам, заставить агрессора пойти на мир можно только силой нашей армии, технологическими и асимметричными решениями.

Удары по РФ

"Мы стерли дистанции. Для объектов, которые питают российскую войну, больше нет безопасных зон. Мы впервые в истории наносим удары даже по Сибири. Вся экономическая база войны врага - это наши цели", - отметил министр.

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Он подчеркнул, что преимущество на фронте мы должны завоевывать благодаря изобретательности и профессионализму командиров, подготовке воинов, инновациям и современному оружию.

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