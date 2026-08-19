Мы знаем дальнейшие шаги РФ, мобилизационные планы, стратегию на осень и зиму, - Хмара. ВИДЕО
Заставить Россию пойти на мир можно только силой украинской армии, технологическими и асимметричными решениями.
Об этом заявил Евгений Хмара во время выступления в Верховной Раде после назначения на должность министра обороны, передает Цензор.НЕТ.
Дальнейшие шаги РФ
"Против нас ведет войну сильный враг, который применяет самые коварные и жестокие методы ведения войны. Мы знаем о дальнейших шагах России, мобилизационных планах, стратегии на осень и зиму.
Будем делать все, чтобы защитить Украину, максимально уменьшить российский военный потенциал и заставить врага пойти на справедливый мир. Это задача, которую Верховный Главнокомандующий поставил перед всеми нами", - отметил Хмара.
Синергия всех уровней
Так, он подчеркнул важность синергии всех уровней: Президента, Парламента, Правительства, Генерального штаба, Министерства обороны, боевых подразделений, производителей и партнеров. По его словам, заставить агрессора пойти на мир можно только силой нашей армии, технологическими и асимметричными решениями.
Удары по РФ
"Мы стерли дистанции. Для объектов, которые питают российскую войну, больше нет безопасных зон. Мы впервые в истории наносим удары даже по Сибири. Вся экономическая база войны врага - это наши цели", - отметил министр.
Он подчеркнул, что преимущество на фронте мы должны завоевывать благодаря изобретательности и профессионализму командиров, подготовке воинов, инновациям и современному оружию.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 19 августа Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность главы Минобороны.
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