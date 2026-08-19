РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10417 посетителей онлайн
Новости Видео Кадровые изменения в правительстве
2 045 32

Мы знаем дальнейшие шаги РФ, мобилизационные планы, стратегию на осень и зиму, - Хмара. ВИДЕО

Хмара о планах РФ

Заставить Россию пойти на мир можно только силой украинской армии, технологическими и асимметричными решениями.

Об этом заявил Евгений Хмара во время выступления в Верховной Раде после назначения на должность министра обороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дальнейшие шаги РФ

"Против нас ведет войну сильный враг, который применяет самые коварные и жестокие методы ведения войны. Мы знаем о дальнейших шагах России, мобилизационных планах, стратегии на осень и зиму.

Будем делать все, чтобы защитить Украину, максимально уменьшить российский военный потенциал и заставить врага пойти на справедливый мир. Это задача, которую Верховный Главнокомандующий поставил перед всеми нами", - отметил Хмара.

Читайте также: У нас три равнозначных приоритета: фронт, люди, развитие ОПК, - Хмара

Синергия всех уровней

Так, он подчеркнул важность синергии всех уровней: Президента, Парламента, Правительства, Генерального штаба, Министерства обороны, боевых подразделений, производителей и партнеров. По его словам, заставить агрессора пойти на мир можно только силой нашей армии, технологическими и асимметричными решениями.

Удары по РФ

"Мы стерли дистанции. Для объектов, которые питают российскую войну, больше нет безопасных зон. Мы впервые в истории наносим удары даже по Сибири. Вся экономическая база войны врага - это наши цели", - отметил министр.

Читайте также: Правительство освободило Хмару от должности и.о. министра обороны перед голосованием по его назначению

Он подчеркнул, что преимущество на фронте мы должны завоевывать благодаря изобретательности и профессионализму командиров, подготовке воинов, инновациям и современному оружию.

Что этому предшествовало?

Автор: 

россия (89260) Хмара Евгений (48)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Іди наху чергових балабол!Уже був примус 40 днів,після чого статистика збитих будинками ракет в секреті.
показать весь комментарий
19.08.2026 15:04 Ответить
+10
Ну так зеленський давно знає, як вирішити проблему миру: «надо просто пєрєстать стрєлять»! А які чудові альтернативи Мінським угодам він знає, але просто не каже!
показать весь комментарий
19.08.2026 15:08 Ответить
+9
всі хто доривається до влади - все знають і вміють.а потім просто крадуть.
показать весь комментарий
19.08.2026 15:03 Ответить

Загрузка...

 
 