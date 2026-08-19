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Ми знаємо подальші кроки РФ, мобілізаційні плани, стратегію на осінь і зиму, - Хмара. ВIДЕО

Примусити Росію до миру можна лише силою українського війська, технологічними та асиметричними рішеннями.

Про це заявив Євгеній Хмара під час виступу у Верховній Раді після призначення на посаду міністра оборони, передає Цензор.НЕТ.

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Подальші кроки РФ

"Проти нас веде війну сильний ворог, який застосовує найбільш підступні і жорстокі методи війни. Ми знаємо про подальші кроки росії, мобілізаційні плани, стратегію на осінь і зиму.

Будемо робити все, аби захистити Україну, максимально зменшити російський потенціал війни та примусити ворога до справедливого миру. Це завдання, яке Верховний Головнокомандувач поставив усім нам", - зазначив Хмара.

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Синергія всіх рівнів

Так, він наголосив на важливості синергії всіх рівнів: Президента, Парламенту, Уряду, Генерального штабу, Міністерства оборони, бойових підрозділів, виробників і партнерів. За його словами, примусити агресора до миру можна лише силою нашого війська, технологічними та асиметричними рішеннями.

Удари по РФ

"Ми стерли дистанції. Для об’єктів, які живлять російську війну, більше немає безпечних зон. Ми вперше в історії завдаємо ударів навіть по Сибіру. Вся економічна база війни ворога - це наші цілі", - зазначив міністр.

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Він наголосив, що перевагу на фронті ми маємо здобувати завдяки винахідливості і професійності командирів, підготовці воїнів, інноваціям і сучасній зброї.

Що передувало?

Автор: 

росія (47423) Хмара Євгеній (48)
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Топ коментарі
+8
Іди наху чергових балабол!Уже був примус 40 днів,після чого статистика збитих будинками ракет в секреті.
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19.08.2026 15:04 Відповісти
+7
Ну так зеленський давно знає, як вирішити проблему миру: «надо просто пєрєстать стрєлять»! А які чудові альтернативи Мінським угодам він знає, але просто не каже!
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19.08.2026 15:08 Відповісти
+6
всі хто доривається до влади - все знають і вміють.а потім просто крадуть.
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19.08.2026 15:03 Відповісти

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