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Новости Назначения в Минобороны
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Хмара уволен с военной службы по отдельной норме закона для генералов, - Минобороны

Хмара

Вновь назначенный министр обороны Евгений Хмара уволен с военной службы на законных основаниях. При этом спекуляции в соцсетях относительно причин его увольнения якобы из-за ВВК не соответствуют действительности.

Об этом "Укринформу" сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

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Основание для увольнения

Оборонное ведомство пояснило: Хмара уволен с военной службы на основании подпункта "е" пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Евгений Хмара занимает должность министра обороны Украины как гражданское лицо. Закон Украины "О национальной безопасности Украины" требует, чтобы эту должность занимало исключительно гражданское лицо", - отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что норма, на основании которой уволили Хмару, касается именно генералов и адмиралов: если они не занимают штатной должности, а находятся в распоряжении, закон позволяет уволить такого генерала с военной службы.

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Опровержение относительно ВВК

В Минобороны добавили, что Хмара прошел военно-медицинскую комиссию по строгим критериям для спецподразделения СБУ и полностью годен к военной службе, поэтому спекуляции вокруг причин его увольнения якобы из-за ВМК не соответствуют действительности.

  • Напомним, накануне в статусе кандидата на должность министра обороны Хмара заявил в Верховной Раде, что в настоящее время является гражданским лицом, поскольку уволен с военной службы в соответствии с законодательством. Должность главы Минобороны могут занимать только гражданские лица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас три равноценных приоритета: фронт, люди, развитие ОПК, - Хмара

Автор: 

Минобороны (10038) военно-врачебная комиссия (257) Хмара Евгений (57)
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Топ комментарии
+5
Ще один зелужний
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20.08.2026 16:34 Ответить
+4
А якби у вікно коли він звільнився з військової служби до займання посади міністра оборони його задули, запакували і комплектували ТЦКуни, то що би було би
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20.08.2026 16:44 Ответить
+2
Щоб не втрачати звання та заслуги, якщо щось піде не так.
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20.08.2026 16:32 Ответить

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