Хмара уволен с военной службы по отдельной норме закона для генералов, - Минобороны

Вновь назначенный министр обороны Евгений Хмара уволен с военной службы на законных основаниях. При этом спекуляции в соцсетях относительно причин его увольнения якобы из-за ВВК не соответствуют действительности.

Об этом "Укринформу" сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Основание для увольнения

Оборонное ведомство пояснило: Хмара уволен с военной службы на основании подпункта "е" пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Евгений Хмара занимает должность министра обороны Украины как гражданское лицо. Закон Украины "О национальной безопасности Украины" требует, чтобы эту должность занимало исключительно гражданское лицо", - отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что норма, на основании которой уволили Хмару, касается именно генералов и адмиралов: если они не занимают штатной должности, а находятся в распоряжении, закон позволяет уволить такого генерала с военной службы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главная задача министра обороны Хмары - реальная налаживание системы обороны, производства, закупок и снабжения армии, - Зеленский. ВИДЕО

Опровержение относительно ВВК

В Минобороны добавили, что Хмара прошел военно-медицинскую комиссию по строгим критериям для спецподразделения СБУ и полностью годен к военной службе, поэтому спекуляции вокруг причин его увольнения якобы из-за ВМК не соответствуют действительности.

Напомним, накануне в статусе кандидата на должность министра обороны Хмара заявил в Верховной Раде, что в настоящее время является гражданским лицом, поскольку уволен с военной службы в соответствии с законодательством. Должность главы Минобороны могут занимать только гражданские лица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас три равноценных приоритета: фронт, люди, развитие ОПК, - Хмара