Конкретних термінів реформи ТЦК поки немає, відомство працює над змінами, - Міноборони

Заступниця міністра оборони Любов Галан під час засідання тимчасової слідчої комісії заявила, що команда Міноборони працює над змінами у системі мобілізації та над реформою ТЦК.

Про це вона сказала на засіданні ТСК, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зміни будуть

За словами Галан, наразі пріоритетом є синхронізація з військом, аналіз даних та ефективності процесів, а також розв'язання проблемних питань, пов'язаних із процедурами й дотриманням прав людини.

"Потреба змін очевидна для всіх, я думаю, беззаперечна", — сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завдання для Хмари та Сибіги - більше сили для України, - Зеленський

Реформа ТЦК

Нардеп Олексій Гончаренко запитав, коли буде презентована реформа ТЦК. Галан відповіла, що конкретних термінів поки немає, оскільки рішення залежить не лише від Міноборони, а й від інших органів влади.

"Ця перспектива видима, і в неї є якийсь адекватний горизонт", — заявила заступниця міністра, додавши, що реформа є "дуже нагальним питанням, на яке дуже очікує суспільство".

Напрацювання від ексміністра Федорова

На запитання, чи передавали їй напрацювання колишнього міністра оборони Михайла Федорова щодо реформи мобілізації, Галан відповіла ствердно, зазначивши, що в команді опрацьовують ці матеріали як один із варіантів. За її словами, йдеться про низку відкритих документів, зокрема концептуальну рамку та конкретні точкові рішення.

Відповідаючи на запитання, коли новий міністр оборони може представити реформу ТЦК, Галан сказала, що для цього ще потрібен час: комунікація з урядом щодо проблемних питань уже триває, однак конкретних термінів вона назвати не може.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання щодо реформи мобілізації вирішуватимуть після кадрових змін у ЗСУ, - Офіс президента

Старт комплексної реформи армії