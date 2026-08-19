Конкретних термінів реформи ТЦК поки немає, відомство працює над змінами, - Міноборони
Заступниця міністра оборони Любов Галан під час засідання тимчасової слідчої комісії заявила, що команда Міноборони працює над змінами у системі мобілізації та над реформою ТЦК.
Про це вона сказала на засіданні ТСК, інформує Цензор.НЕТ.
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Зміни будуть
За словами Галан, наразі пріоритетом є синхронізація з військом, аналіз даних та ефективності процесів, а також розв'язання проблемних питань, пов'язаних із процедурами й дотриманням прав людини.
"Потреба змін очевидна для всіх, я думаю, беззаперечна", — сказала вона.
Реформа ТЦК
Нардеп Олексій Гончаренко запитав, коли буде презентована реформа ТЦК. Галан відповіла, що конкретних термінів поки немає, оскільки рішення залежить не лише від Міноборони, а й від інших органів влади.
"Ця перспектива видима, і в неї є якийсь адекватний горизонт", — заявила заступниця міністра, додавши, що реформа є "дуже нагальним питанням, на яке дуже очікує суспільство".
Напрацювання від ексміністра Федорова
На запитання, чи передавали їй напрацювання колишнього міністра оборони Михайла Федорова щодо реформи мобілізації, Галан відповіла ствердно, зазначивши, що в команді опрацьовують ці матеріали як один із варіантів. За її словами, йдеться про низку відкритих документів, зокрема концептуальну рамку та конкретні точкові рішення.
Відповідаючи на запитання, коли новий міністр оборони може представити реформу ТЦК, Галан сказала, що для цього ще потрібен час: комунікація з урядом щодо проблемних питань уже триває, однак конкретних термінів вона назвати не може.
Старт комплексної реформи армії
- Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.
- 15 червня у Міноборони заявили, що незабаром представлять наступний етап реформ у сфері оборони. Зокрема, йдеться про перезавантаження системи мобілізації та роботи ТЦК.
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