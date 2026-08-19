Конкретных сроков реформы ТЦК пока нет, ведомство работает над изменениями, - Минобороны
Заместитель министра обороны Любовь Галан в ходе заседания временной следственной комиссии заявила, что команда Минобороны работает над изменениями в системе мобилизации и над реформой ВСК.
Об этом она сообщила на заседании ВСК, передает Цензор.НЕТ.
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Изменения будут
По словам Галан, в настоящее время приоритетом является синхронизация с вооруженными силами, анализ данных и эффективности процессов, а также решение проблемных вопросов, связанных с процедурами и соблюдением прав человека.
"Необходимость изменений очевидна для всех, я думаю, неоспорима", — сказала она.
Реформа ТЦК
Депутат Алексей Гончаренко спросил, когда будет представлена реформа ТЦК. Галан ответила, что конкретных сроков пока нет, поскольку решение зависит не только от Минобороны, но и от других органов власти.
"Эта перспектива видима, и у нее есть некий адекватный горизонт", — заявила заместитель министра, добавив, что реформа является"очень актуальным вопросом, которого с нетерпением ждет общество".
Наработки бывшего министра Федорова
На вопрос, передавали ли ей наработки бывшего министра обороны Михаила Федорова по реформе мобилизации, Галан ответила утвердительно, отметив, что в команде прорабатывают эти материалы как один из вариантов. По ее словам, речь идет о ряде открытых документов, в частности о концептуальной рамке и конкретных точечных решениях.
Отвечая на вопрос, когда новый министр обороны может представить реформу ТЦК, Галан сказала, что для этого еще нужно время: коммуникация с правительством по проблемным вопросам уже идет, однако конкретных сроков она назвать не может.
Старт комплексной реформы армии
- Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренное возвращение военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
- 15 июня в Минобороны заявили, что в скором времени представят следующий этап реформ в сфере обороны. В частности, речь идет о перезагрузке системы мобилизации и работы ТЦК.
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