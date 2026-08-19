Конкретных сроков реформы ТЦК пока нет, ведомство работает над изменениями, - Минобороны

Заместитель министра обороны Любовь Галан в ходе заседания временной следственной комиссии заявила, что команда Минобороны работает над изменениями в системе мобилизации и над реформой ВСК.

Об этом она сообщила на заседании ВСК, передает Цензор.НЕТ.

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Изменения будут

По словам Галан, в настоящее время приоритетом является синхронизация с вооруженными силами, анализ данных и эффективности процессов, а также решение проблемных вопросов, связанных с процедурами и соблюдением прав человека.

"Необходимость изменений очевидна для всех, я думаю, неоспорима", — сказала она.

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Реформа ТЦК

Депутат Алексей Гончаренко спросил, когда будет представлена реформа ТЦК. Галан ответила, что конкретных сроков пока нет, поскольку решение зависит не только от Минобороны, но и от других органов власти.

"Эта перспектива видима, и у нее есть некий адекватный горизонт", — заявила заместитель министра, добавив, что реформа является"очень актуальным вопросом, которого с нетерпением ждет общество".

Наработки бывшего министра Федорова

На вопрос, передавали ли ей наработки бывшего министра обороны Михаила Федорова по реформе мобилизации, Галан ответила утвердительно, отметив, что в команде прорабатывают эти материалы как один из вариантов. По ее словам, речь идет о ряде открытых документов, в частности о концептуальной рамке и конкретных точечных решениях.

Отвечая на вопрос, когда новый министр обороны может представить реформу ТЦК, Галан сказала, что для этого еще нужно время: коммуникация с правительством по проблемным вопросам уже идет, однако конкретных сроков она назвать не может.

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