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Новости Назначения в Минобороны Мобилизация в Украине
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Минобороны должно разработать реальные решения и "более гуманный" подход к мобилизации, — Зеленский представил Хмару

хмара

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Министерства обороны новоназначенного руководителя ведомства Евгения Хмару и поставил перед ним задачи по мобилизации и сотрудничеству с ВСУ.

Об этом он сообщил в соцсетях, его цитирует пресс-служба ОП, сообщает Цензор.НЕТ.

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О задачах Минобороны

Президент рассчитывает, что Министерство обороны и Силы обороны и безопасности будут работать слаженно. По его словам, важно провести аудит всех договоренностей с партнерами — что из них реализовано, а что до сих пор ожидает реализации. Зеленский назвал противовоздушную и противоракетную оборону ключевым приоритетом, особенно перед зимой.

О дипломатических забастовках

Президент отметил, что Евгений Хмара имеет большой опыт в операциях дальнего поражения еще со времен работы в СБУ. Зеленский рассчитывает, что таких операций станет больше, и выразил уверенность, что Хмара и в дальнейшем будет лично заниматься этим направлением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хмара уволен с военной службы по отдельной норме закона для генералов, — Минобороны

О мобилизации и ротации

  • Зеленский призвал к более гуманному и системному подходу в решении организационных вопросов в войсках.

"Необходимо обеспечить реальные решения и предложения во всем, что касается мобилизации, контрактов и ротации военнослужащих. Очень рассчитываю на системную совместную работу в этом направлении ВСУ и Министерства обороны. А также на более гуманный и системный подход к решению организационных вопросов в войсках", — добавил глава государства.

По словам президента, особое внимание следует уделить поиску необходимых ресурсов для оборонного сектора: "Финансирование является одним из самых серьезных вызовов и в то же время общей задачей для всего государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкретных сроков реформы ТЦК пока нет, ведомство работает над изменениями, — Минобороны

Автор: 

Зеленский Владимир (25565) Минобороны (10038) мобилизация (3258) Хмара Евгений (57)
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Топ комментарии
+22
''Людяний'' - це не про Зеленського.
''Чесний'' - це не про Зеленського.
''Па-ржать'' - ось це якраз про Зєлю.
''Грабувати'' - це улюблене заняття Зеленського.
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20.08.2026 18:41 Ответить
+12
Позно пить боржомі. Хенерали-дебілоїди командарма Зелемського поклали в сиру землю весь ресурс. Штурми посадок, кринські контрнаступи, великий обмін Вови Суджи на Донбас. Реформуй не реформу ТЦК, ти, оманський віслюк, отримає рівно те, що римується зі словом реформуй.
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20.08.2026 18:44 Ответить
+11
Зеленський - грабіжник, крадій, шахрай і мародер в одному футлярі.
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20.08.2026 18:49 Ответить

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