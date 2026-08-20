Минобороны должно разработать реальные решения и "более гуманный" подход к мобилизации, — Зеленский представил Хмару

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Министерства обороны новоназначенного руководителя ведомства Евгения Хмару и поставил перед ним задачи по мобилизации и сотрудничеству с ВСУ.

Об этом он сообщил в соцсетях, его цитирует пресс-служба ОП, сообщает Цензор.НЕТ.

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О задачах Минобороны

Президент рассчитывает, что Министерство обороны и Силы обороны и безопасности будут работать слаженно. По его словам, важно провести аудит всех договоренностей с партнерами — что из них реализовано, а что до сих пор ожидает реализации. Зеленский назвал противовоздушную и противоракетную оборону ключевым приоритетом, особенно перед зимой.

О дипломатических забастовках

Президент отметил, что Евгений Хмара имеет большой опыт в операциях дальнего поражения еще со времен работы в СБУ. Зеленский рассчитывает, что таких операций станет больше, и выразил уверенность, что Хмара и в дальнейшем будет лично заниматься этим направлением.

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О мобилизации и ротации

Зеленский призвал к более гуманному и системному подходу в решении организационных вопросов в войсках.

"Необходимо обеспечить реальные решения и предложения во всем, что касается мобилизации, контрактов и ротации военнослужащих. Очень рассчитываю на системную совместную работу в этом направлении ВСУ и Министерства обороны. А также на более гуманный и системный подход к решению организационных вопросов в войсках", — добавил глава государства.

По словам президента, особое внимание следует уделить поиску необходимых ресурсов для оборонного сектора: "Финансирование является одним из самых серьезных вызовов и в то же время общей задачей для всего государства".

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