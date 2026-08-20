Минобороны должно разработать реальные решения и "более гуманный" подход к мобилизации, — Зеленский представил Хмару
Президент Владимир Зеленский представил коллективу Министерства обороны новоназначенного руководителя ведомства Евгения Хмару и поставил перед ним задачи по мобилизации и сотрудничеству с ВСУ.
Об этом он сообщил в соцсетях, его цитирует пресс-служба ОП, сообщает Цензор.НЕТ.
О задачах Минобороны
Президент рассчитывает, что Министерство обороны и Силы обороны и безопасности будут работать слаженно. По его словам, важно провести аудит всех договоренностей с партнерами — что из них реализовано, а что до сих пор ожидает реализации. Зеленский назвал противовоздушную и противоракетную оборону ключевым приоритетом, особенно перед зимой.
О дипломатических забастовках
Президент отметил, что Евгений Хмара имеет большой опыт в операциях дальнего поражения еще со времен работы в СБУ. Зеленский рассчитывает, что таких операций станет больше, и выразил уверенность, что Хмара и в дальнейшем будет лично заниматься этим направлением.
О мобилизации и ротации
- Зеленский призвал к более гуманному и системному подходу в решении организационных вопросов в войсках.
"Необходимо обеспечить реальные решения и предложения во всем, что касается мобилизации, контрактов и ротации военнослужащих. Очень рассчитываю на системную совместную работу в этом направлении ВСУ и Министерства обороны. А также на более гуманный и системный подход к решению организационных вопросов в войсках", — добавил глава государства.
По словам президента, особое внимание следует уделить поиску необходимых ресурсов для оборонного сектора: "Финансирование является одним из самых серьезных вызовов и в то же время общей задачей для всего государства".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
''Чесний'' - це не про Зеленського.
''Па-ржать'' - ось це якраз про Зєлю.
''Грабувати'' - це улюблене заняття Зеленського.