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Новости Назначения в Минобороны
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Приоритет - сохранить команду Минобороны, будут усилены определенные направления, - Хмара

Евгений Хмара

Новый министр обороны Украины Евгений Хмара планирует сохранить основной состав ведомства для продолжения начатых проектов, при этом Министерство обороны будет укреплено новыми кадровыми назначениями. В частности, за направление ОПК и экспорта будет отвечать Анна Гвоздяр, а особое внимание будет уделено цифровой трансформации и когнитивной войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время встречи с журналистами.

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Сохранение команды Министерства обороны

"Приоритет — сохранение команды Министерства обороны. В министерстве остаются сильные специалисты, обладающие компетенцией и государственной позицией. Их задача — обеспечить преемственность работы, продолжить важные проекты и усилить те направления, которые требуют дополнительного внимания", — рассказал Хмара.

В то же время он отметил, что будут и пополнения команды новыми людьми:

  • 3 августа Николай Швидкий был назначен на должность заместителя министра обороны, его сфера ответственности — фронт.
  • Любовь Галан была назначена заместителем министра обороны Украины 29 июля и отвечает за развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны.

Хмара отметил, что по его инициативе Сергей Боев вернулся в команду, подчеркнув, что его опыт важен для работы с международными партнерами.

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Обязанности Анны Гвоздяр

"В ближайшее время планируется усилить направление ОПК и экспорта. Заместителем по этому направлению станет Анна Гвоздяр.

Отдельно Министерство будет усиливать цифровую трансформацию и направление когнитивной войны. Для цифрового направления рассматривается человек с боевым опытом и опытом работы в Министерстве обороны. Для когнитивной войны кандидатура уже подобрана, задачи определены", – сообщил глава Минобороны.

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На вопрос журналистов о возможном возвращении экс-министра Михаила Федорова в Минобороны в качестве советника или в другой роли Хмара отметил, что у них была одна встреча в июле. На ней Хмара предложил найти любую модель или формат для продолжения совместной работы над проектами. Хмара не предлагал конкретных должностей, пока обратной связи от Федорова еще не было.

Что этому предшествовало?

Автор: 

Минобороны (10058) Хмара Евгений (65)
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Топ комментарии
+4
А балістика власна пріоритет чи ні? Команду Міноборони тобто кабінетних бережуть а бусярених солдат - ні?
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30.08.2026 15:04 Ответить
+4
головні пріорітети це зберегти зелену плісняву в мо, а балістика похєр.
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30.08.2026 15:16 Ответить
+2
Це що за ********? Як міністр оборони як Резніков та Федоров покинули країну і куди вони можуть продати секретні данні.
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30.08.2026 15:25 Ответить

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