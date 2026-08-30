Приоритет - сохранить команду Минобороны, будут усилены определенные направления, - Хмара
Новый министр обороны Украины Евгений Хмара планирует сохранить основной состав ведомства для продолжения начатых проектов, при этом Министерство обороны будет укреплено новыми кадровыми назначениями. В частности, за направление ОПК и экспорта будет отвечать Анна Гвоздяр, а особое внимание будет уделено цифровой трансформации и когнитивной войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время встречи с журналистами.
Сохранение команды Министерства обороны
"Приоритет — сохранение команды Министерства обороны. В министерстве остаются сильные специалисты, обладающие компетенцией и государственной позицией. Их задача — обеспечить преемственность работы, продолжить важные проекты и усилить те направления, которые требуют дополнительного внимания", — рассказал Хмара.
В то же время он отметил, что будут и пополнения команды новыми людьми:
- 3 августа Николай Швидкий был назначен на должность заместителя министра обороны, его сфера ответственности — фронт.
- Любовь Галан была назначена заместителем министра обороны Украины 29 июля и отвечает за развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны.
Хмара отметил, что по его инициативе Сергей Боев вернулся в команду, подчеркнув, что его опыт важен для работы с международными партнерами.
Обязанности Анны Гвоздяр
"В ближайшее время планируется усилить направление ОПК и экспорта. Заместителем по этому направлению станет Анна Гвоздяр.
Отдельно Министерство будет усиливать цифровую трансформацию и направление когнитивной войны. Для цифрового направления рассматривается человек с боевым опытом и опытом работы в Министерстве обороны. Для когнитивной войны кандидатура уже подобрана, задачи определены", – сообщил глава Минобороны.
На вопрос журналистов о возможном возвращении экс-министра Михаила Федорова в Минобороны в качестве советника или в другой роли Хмара отметил, что у них была одна встреча в июле. На ней Хмара предложил найти любую модель или формат для продолжения совместной работы над проектами. Хмара не предлагал конкретных должностей, пока обратной связи от Федорова еще не было.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 19 августа Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность главы Минобороны.
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