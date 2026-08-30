Хмара предложил Федорову совместную работу, но тот пока не дал ответа

Министр обороны Евгений Хмара рассказал, что во время июльской встречи предложил своему предшественнику Михаилу Федорову найти формат для дальнейшей совместной работы. Пока от бывшего главы ведомства ответа не поступило.

Об этом Хмара рассказал во время общения с журналистами, пишет NV, передает Цензор.НЕТ.

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Предложение о сотрудничестве

На вопрос о возможном возвращении Федорова в Минобороны в качестве советника или в иной роли Хмара отметил, что у них была одна встреча в июле. На ней Хмара не предлагал Федорову конкретных должностей, но предложил найти любую модель или формат для продолжения совместной работы над проектами.

На данный момент обратной связи от бывшего главы оборонного ведомства нет.

Сохранение команды

В то же время Хмара подчеркнул, что стремится сохранить команду Минобороны для обеспечения преемственности процессов и продолжения начатых проектов.

По его словам, в министерстве остаются сильные специалисты, задача которых — гарантировать непрерывность работы, реализовывать важные инициативы и усилить направления, требующие особого внимания.

Отдельно Министерство обороны планирует развивать цифровую трансформацию и направление когнитивной войны, добавил Хмара.

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Новая должность Федорова

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что согласился на предложение министра обороны Италии Гвидо Крозетто стать его советником по оборонным инновациям.

В пресс-службе Федорова в комментарии Цензор.НЕТ заявили, что экс-министр не переезжает в Рим, а остается жить и работать в Киеве.

В пресс-службе бывшего министра обороны Михаила Федорова пояснили, что его прежняя должность в Минобороны не налагает ограничений на то, чтобы быть советником иностранных правительств.

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