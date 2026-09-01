Україна попросила в ЄС понад 2 млрд євро з кредиту на 90 млрд для ракет Patriot

Україна офіційно попросила Єврокомісію виділити понад 2 мільярди євро із загального кредиту ЄС на 90 мільярдів євро для закупівлі ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.

Про це повідомляє DPA, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі запиту

Про запит Києва раніше стало відомо від джерел видання, обізнаних із перебігом переговорів. Як зазначається, Україна вже передала Єврокомісії перелік озброєння, яке планує придбати на решту 6 мільярдів євро з оборонної частини кредиту — значна частина цієї суми припадає на безпілотники українського та європейського виробництва.

Для захисту від російських балістичних ракет Києву потрібні саме американські ракети-перехоплювачі для Patriot. Цей запит є одним із ключових пунктів плану України щодо посилення ППО та захисту критичної інфраструктури.

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Юридична перешкода

Юридична колізія щодо кредиту ЄС не нова: коли Євросоюз узгоджував умови позики на 90 мільярдів євро, вже тоді йшлося про принцип "купуй європейське", який ускладнює закупівлю саме американської зброї.

Оскільки ракети до Patriot переважно виробляють у США, для їх закупівлі за кошти кредиту Єврокомісія має окремо погодити таку витрату або зробити виняток із правил.

Заява Каллас

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що переконати країни ЄС та інших партнерів передати Україні більше перехоплювачів було дуже складно — частина держав сама стикається з геополітичними конфліктами поблизу власних кордонів.

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Довідка

Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики — більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та ЄС, переважно безпілотників.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас він заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.

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