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Новости Ракеты к Patriot для Украины
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ЕС не одобрил новые поставки ракет Patriot для Украины: новых решений нет, – Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас говорит о поставках Patriot Украине

Европейский Союз пока не принял конкретных решений относительно новых поставок Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас после неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза в Ирландии, пишет "Интерфакс-Украина".

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Страны ЕС пока не договорились о Patriot

По словам Каллас, во время встречи министры обсуждали возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем Patriot.

В то же время ни одна из стран не взяла на себя конкретных обязательств относительно новых поставок. В частности, речь идет о Греции и Испании.

"Что касается ракет Patriot, то нет, мы не получили сегодня никаких конкретных решений, но звучали призывы и велись разговоры об этих ракетах", — сказала Каллас.

Она отметила, что переговоры по этому вопросу продолжатся.

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"Эти обсуждения будут продолжаться, но пока, к сожалению, безрезультатно", — добавила Каллас.

Напомним, встреча министров обороны ЕС в Ирландии носила неформальный характер. В то же время Каллас сообщила, что ЕС создаст группу высокого уровня для реагирования на новые военные угрозы: Украина будет в ней участвовать.

Ранее Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности заявила о необходимости предоставления странами-членами ЕС Украине перехватчиков.

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Автор: 

Евросоюз (18861) Каллас Кая (475) Patriot (571)
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Топ комментарии
+20
Це ж питання не до нічим нам не зобов'язаних євробюргерів, а до верховного говнокомандуючого, конституційним обов'язком якого є організація оборони держави?
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01.09.2026 18:59 Ответить
+11
Европе главное выиграть время...на Украину и украинцев-им плевать...плевать сколько здесь погибнет...главное-чтоб не упали,просто подпереть..иначе,была бы и баллистика и серьезное вооружение,не говоря уже о Пэтриотах,которые им пока-ну никак не нужны,а не капельные дозы... в течении 5 лет,чтобы вдруг не случился перелом и не распался соседний сортир,с которым еще мириться предстоит и главное- ТОРГОВАТЬ!!! забыть все эти "недоразумения".... Украина расходник,пох...средства на социалку и поддержание штанов выделяются-этого вполне...кто этого не понял-тот вообще космонавт.
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01.09.2026 19:01 Ответить
+8
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01.09.2026 19:23 Ответить

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