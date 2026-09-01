ЕС не одобрил новые поставки ракет Patriot для Украины: новых решений нет, – Каллас

Европейский Союз пока не принял конкретных решений относительно новых поставок Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас после неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза в Ирландии, пишет "Интерфакс-Украина".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Страны ЕС пока не договорились о Patriot

По словам Каллас, во время встречи министры обсуждали возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем Patriot.

В то же время ни одна из стран не взяла на себя конкретных обязательств относительно новых поставок. В частности, речь идет о Греции и Испании.

"Что касается ракет Patriot, то нет, мы не получили сегодня никаких конкретных решений, но звучали призывы и велись разговоры об этих ракетах", — сказала Каллас.

Она отметила, что переговоры по этому вопросу продолжатся.

Читайте также: Постпред Украины в ООН Мельник призвал усилить санкции против России и передать Patriot

"Эти обсуждения будут продолжаться, но пока, к сожалению, безрезультатно", — добавила Каллас.

Напомним, встреча министров обороны ЕС в Ирландии носила неформальный характер. В то же время Каллас сообщила, что ЕС создаст группу высокого уровня для реагирования на новые военные угрозы: Украина будет в ней участвовать.

Ранее Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности заявила о необходимости предоставления странами-членами ЕС Украине перехватчиков.

Читайте также: Федоров предложил США создать "армию дронов" в обмен на ракеты для Patriot: "Я готов к такому обмену"