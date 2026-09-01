ЕС не одобрил новые поставки ракет Patriot для Украины: новых решений нет, – Каллас
Европейский Союз пока не принял конкретных решений относительно новых поставок Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас после неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза в Ирландии, пишет "Интерфакс-Украина".
Страны ЕС пока не договорились о Patriot
По словам Каллас, во время встречи министры обсуждали возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем Patriot.
В то же время ни одна из стран не взяла на себя конкретных обязательств относительно новых поставок. В частности, речь идет о Греции и Испании.
"Что касается ракет Patriot, то нет, мы не получили сегодня никаких конкретных решений, но звучали призывы и велись разговоры об этих ракетах", — сказала Каллас.
Она отметила, что переговоры по этому вопросу продолжатся.
"Эти обсуждения будут продолжаться, но пока, к сожалению, безрезультатно", — добавила Каллас.
Напомним, встреча министров обороны ЕС в Ирландии носила неформальный характер. В то же время Каллас сообщила, что ЕС создаст группу высокого уровня для реагирования на новые военные угрозы: Украина будет в ней участвовать.
Ранее Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности заявила о необходимости предоставления странами-членами ЕС Украине перехватчиков.
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