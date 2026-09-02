ЕС получил запрос Украины на оплату ракет Patriot за счет кредита на 90 млрд евро: он "движется в правильном направлении", - фон дер Ляйен
Страны-члены Евросоюза в настоящее время рассматривают запрос Украины на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 2 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
ЕС рассматривает запрос
Так, она сообщила, что ЕС готовится оплатить закупку ракет для систем ПВО Patriot для Украины.
"Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выплату. Он составляет несколько миллиардов евро и должен покрыть расходы на противовоздушную оборону Украины, включая высокоэффективные системы противовоздушной обороны PAC-3", — рассказала президент Еврокомиссии.
По словам фон дер Ляйен, "государства-члены в настоящее время рассматривают запрос Украины".
"Я могу сказать, что дело движется в правильном направлении", — подчеркнула она.
Антибаллистические системы
Фон дер Ляйен также напомнила, что ЕС совместно с Украиной работает над созданием собственных антибаллистических ракетных систем обороны – проектом "Фрейя".
"Все это в дополнение к кредиту на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро, который уже действует. С июня мы выделили 8,5 миллиардов евро на беспилотники и ракеты для Украины из этого кредита, и эти средства также пойдут на закупку истребителей у европейской промышленности", - рассказала она.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Украина официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой выделить более 2 миллиардов евро из общего кредита ЕС на 90 миллиардов евро для закупки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.
Справка
- Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 миллиардов евро, оставшихся в оборонной части кредита — большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.
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