ЕС одобрил закупку ракет для системы Patriot для Украины на сумму 3,2 млрд евро, - фон дер Ляйен
В Евросоюзе разрешили закупить ракеты-перехватчики для систем Patriot на сумму 3,2 млрд евро в рамках кредита на 90 млрд евро.
Об этом в соцсети X сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую договоренность государств-членов о предоставлении Украине исключения из ограничений, что позволит приобрести критически важную продукцию для систем противовоздушной обороны Patriot.
Следующий транш в размере 3,2 млрд евро позволит Украине лучше защищать свое небо от неизбирательных атак России. Это в дополнение к 8,4 млрд евро, которые уже были выделены в рамках займа на поддержку Украины, в частности на противовоздушную оборону", - отметила она.
Что предшествовало
- Страны-члены Евросоюза получили запрос Украины на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.
- Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 млрд евро, оставшихся в оборонной части кредита - большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль