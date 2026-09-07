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Новости Ракеты к Patriot для Украины
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Еврокомиссия одобрила запрос Украины на ракеты для Patriot за счет средств 90-миллиардного кредита

Украина получит средства ЕС на закупку ракет для Patriot

Европейская комиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot за счет 90-миллиардного кредита ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщил представитель Евросоюза.

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Как отмечается, Европейская комиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет для систем ПВО Patriot за счет 90-миллиардного кредита.

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Что предшествовало

  • Страны-члены Евросоюза получили запрос Украины на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.
  • Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 млрд евро, оставшихся в оборонной части кредита — большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.
  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.

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