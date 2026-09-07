Еврокомиссия одобрила запрос Украины на ракеты для Patriot за счет средств 90-миллиардного кредита

Европейская комиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot за счет 90-миллиардного кредита ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщил представитель Евросоюза.

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Как отмечается, Европейская комиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет для систем ПВО Patriot за счет 90-миллиардного кредита.

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