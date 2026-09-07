Єврокомісія схвалила запит України на ракети для Patriot за кошти 90-мільярдної позики
Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot за кошти 90-мільярдної позики ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу.
Як зазначаться, Європейська Комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет до систем ППО Patriot за кошти 90-мільярдної позики.
Що передувало
- Країни-члени Євросоюзу отримали запит України на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.
- Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики — більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та ЄС, переважно безпілотників.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас він заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.
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