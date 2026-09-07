Єврокомісія схвалила запит України на ракети для Patriot за кошти 90-мільярдної позики

Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot за кошти 90-мільярдної позики ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу.

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Як зазначаться, Європейська Комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет до систем ППО Patriot за кошти 90-мільярдної позики.

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